Hospitalizan a bebé de 14 días por traumatismo craneoencefálico en Piedras Negras

De acuerdo con la información recabada, el incidente ocurrió cuando la pequeña presuntamente cayó de los brazos de su padre. Tras lo sucedido, fue llevada a un hospital de Allende para recibir atención inicial; sin embargo, debido a las lesiones que presentaba, posteriormente fue trasladada a la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Piedras Negras.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una bebé de apenas dos semanas de nacida permanece hospitalizada en Piedras Negras , luego de sufrir una caída mientras se encontraba en un rancho del municipio de Nava. Los primeros reportes médicos señalaron que la recién nacida presentaba un traumatismo craneoencefálico, por lo que continúa bajo vigilancia médica.

A su ingreso, el personal médico reportó lesiones de consideración y comenzó con las valoraciones correspondientes para establecer el alcance de los daños. Debido a la corta edad de la paciente, los especialistas esperan los resultados de estudios complementarios para determinar su evolución y las necesidades de tratamiento.

El caso también fue notificado a las autoridades para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la caída. Personal de la Fiscalía tomó conocimiento de los hechos y deberá realizar las diligencias correspondientes.

Por su parte, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) recibió el reporte para dar seguimiento al caso y verificar las condiciones en las que se produjo el incidente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer nuevos detalles sobre el estado de salud de la recién nacida ni sobre los resultados de las investigaciones.

(Con información de medios locales)