Vinculan a proceso a Ángel por feminicidio de Karla en Piedras Negras
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El juez concedió seis meses para ampliar las pesquisas contra el hombre de 45 años, señalado por la muerte de su pareja en la colonia Praderas
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ángel de Jesús “N”, de 45 años, fue vinculado a proceso por el presunto feminicidio de su pareja, Karla Berenice, y permanecerá en prisión preventiva, tras la audiencia inicial realizada este viernes 16 de octubre en Piedras Negras, Coahuila.
El juez concedió seis meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual podrán reunirse nuevos elementos sobre el crimen ocurrido el martes 13 de octubre en una vivienda de la colonia Praderas de la ciudad fronteriza. La determinación mantiene al imputado privado de la libertad mientras continúa el procedimiento penal.
La resolución representa un avance en la judicialización del caso, aunque no equivale a una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse conforme se desarrollen las siguientes etapas del proceso.
Antes de la audiencia, el Ministerio Público de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez de Coahuila había presentado la carpeta de investigación ante la autoridad judicial. El señalado quedó a disposición del Centro de Justicia Penal Acusatorio, después de su ingreso al centro penitenciario para varones de Piedras Negras.
Los hechos que dieron origen al procedimiento se registraron dentro de un domicilio del sector Praderas, donde Karla Berenice habría sido atacada por su pareja con un machete y un martillo. La mujer murió en el lugar.
Los reportes de la intervención policial señalan que, después de la agresión, el propio sospechoso llamó al servicio de emergencias 911 y permaneció afuera del inmueble hasta la llegada de los agentes municipales, quienes lo detuvieron y pusieron a disposición del Ministerio Público.
Al sitio también acudieron elementos estatales y personal de investigación. La zona fue acordonada para permitir las diligencias y la recolección de indicios relacionados con la muerte de la víctima.
Con la vinculación a proceso, la investigación continuará bajo control judicial. El plazo de seis meses corresponde a la etapa complementaria de las pesquisas y no a una pena de prisión impuesta al acusado.