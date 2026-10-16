Vinculan a proceso a Ángel por feminicidio de Karla en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Vinculan a proceso a Ángel por feminicidio de Karla en Piedras Negras
    Ángel de Jesús “N” fue vinculado a proceso por el presunto feminicidio de su pareja Karla Berenice, en Piedras Negras, Coahuila. SPECIAL

El juez concedió seis meses para ampliar las pesquisas contra el hombre de 45 años, señalado por la muerte de su pareja en la colonia Praderas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ángel de Jesús “N”, de 45 años, fue vinculado a proceso por el presunto feminicidio de su pareja, Karla Berenice, y permanecerá en prisión preventiva, tras la audiencia inicial realizada este viernes 16 de octubre en Piedras Negras, Coahuila.

El juez concedió seis meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual podrán reunirse nuevos elementos sobre el crimen ocurrido el martes 13 de octubre en una vivienda de la colonia Praderas de la ciudad fronteriza. La determinación mantiene al imputado privado de la libertad mientras continúa el procedimiento penal.

Tras las adversidades, Litzy Mora reaparece en el Rodeo Saltillo con LYONS Boutique

La resolución representa un avance en la judicialización del caso, aunque no equivale a una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse conforme se desarrollen las siguientes etapas del proceso.

Antes de la audiencia, el Ministerio Público de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez de Coahuila había presentado la carpeta de investigación ante la autoridad judicial. El señalado quedó a disposición del Centro de Justicia Penal Acusatorio, después de su ingreso al centro penitenciario para varones de Piedras Negras.

Los hechos que dieron origen al procedimiento se registraron dentro de un domicilio del sector Praderas, donde Karla Berenice habría sido atacada por su pareja con un machete y un martillo. La mujer murió en el lugar.

Los reportes de la intervención policial señalan que, después de la agresión, el propio sospechoso llamó al servicio de emergencias 911 y permaneció afuera del inmueble hasta la llegada de los agentes municipales, quienes lo detuvieron y pusieron a disposición del Ministerio Público.

Prepárese... habrá frío y lluvia durante eventos de Rodeo Saltillo 2026 este fin de semana

Al sitio también acudieron elementos estatales y personal de investigación. La zona fue acordonada para permitir las diligencias y la recolección de indicios relacionados con la muerte de la víctima.

Con la vinculación a proceso, la investigación continuará bajo control judicial. El plazo de seis meses corresponde a la etapa complementaria de las pesquisas y no a una pena de prisión impuesta al acusado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Feminicidios
Vinculación A Proceso
Feminicidios Coahuila

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Inmediatamente

Inmediatamente
true

POLITICÓN: Rodeo Saltillo pone a Manolo Jiménez en los reflectores nacionales

true

AHMSA: Critican que Gobierno federal se dejó engañar por CIESA
Así lució la espectacular entrada de la nueva Expo Coahuila durante la noche inaugural del Rodeo Saltillo 2026, un recinto que promete ser el epicentro de la fiesta vaquera y que hoy viernes 16 de octubre continúa con su cartelera de actividades.

Rodeo Saltillo 2026: Arranca con gran ambiente la fiesta ‘cowboy’; hoy continúa con Julión Álvarez
El retiro del vehículo se realizó hacia una zona de circulación permitida, de acuerdo con las autoridades.

Saltillo: Evacúan a más de 150 personas por pipa doble de combustible que intentaba subir pendiente de Zona Centro
A poco más de cuatro meses de su realización, más de mil 800 atletas ya han asegurado su participación. FOTOS: SANDRA GÓMEZ

Ponen en marcha el cronómetro para el Maratón Lala 2027

Pam Bondi, Lori Chavez-DeRemer y Kristi Noem estuvieron en una reunión de gabinete con el presidente Trump en enero. Todas habían dejado el gobierno para mayo.

Trump despide poco a poco a las mujeres de su gabinete
Ucrania también utiliza la red de satélites estadounidense para guiar los ataques con drones de largo alcance en Rusia.

Se está restableciendo el acceso de Ucrania al sistema Starshield, pero no fue Trump quien ordenó su restricción