Hospitalizan a mujer tras presunta crisis emocional en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Hospitalizan a mujer tras presunta crisis emocional en Piedras Negras
    La mujer fue trasladada al Hospital General Salvador Chavarría, donde habría recibido atención médica tras presentar complicaciones de salud. ARCHIVO

La mujer, de 35 años, habría ingerido diversos medicamentos y posteriormente fue trasladada al Hospital General Salvador Chavarría

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer de 35 años fue hospitalizada luego de presentar complicaciones de salud tras una presunta crisis emocional ocurrida en un domicilio de la colonia Los Espejos, en Piedras Negras.

Según la información que circula, los hechos se habrían registrado en una vivienda ubicada sobre la calle Rubí, donde la mujer presuntamente ingirió diversos medicamentos para depresión.

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Tras presentar malestares, habría sido auxiliada y trasladada al Hospital General Salvador Chavarría, donde recibió atención médica de emergencia y posteriormente permaneció bajo observación.

De acuerdo con los primeros reportes, personal médico logró estabilizarla. La información disponible señala además que sería canalizada para recibir valoración y seguimiento especializado en materia de salud mental.

La Fiscalía General del Estado habría tomado conocimiento de lo ocurrido. Según la información preliminar, las primeras indagatorias apuntarían a que el episodio se presentó en el contexto de una crisis emocional.

La información disponible señala que las autoridades mantendrían el seguimiento del caso para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y procurar que la mujer reciba atención especializada.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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