Hospitalizan a niña de 3 años tras tragar cadena en Piedras Negras

El incidente fue reportado durante la mañana del domingo, lo que activó la intervención de autoridades de investigación, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido para dar seguimiento al caso.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una menor de apenas tres años de edad fue trasladada de emergencia a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Piedras Negras , luego de que presuntamente ingiriera una cadena de ventilador al interior de su domicilio.

De acuerdo con los primeros datos, la niña habría ingerido el objeto en su vivienda, lo que generó preocupación entre sus familiares, quienes solicitaron atención médica inmediata ante el riesgo que representaba para su salud.

Tras su ingreso al hospital, personal médico realizó una valoración inicial para determinar su estado físico. Según los reportes, la menor se encontraba estable, aunque fue sometida a estudios para localizar con precisión el objeto en su organismo.

Como parte del protocolo médico, se le practicó una radiografía con el objetivo de identificar la ubicación de la cadena dentro de su cuerpo. Esta información resulta clave para definir el procedimiento más adecuado y menos invasivo para su extracción, evitando posibles complicaciones.

Paralelamente, el caso fue turnado a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, instancia que inició una revisión para determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente. Las autoridades buscan establecer si el hecho fue accidental o si existió alguna omisión en el cuidado de la menor.

La intervención de dicha dependencia forma parte de los mecanismos de protección a la infancia, que contemplan la verificación de condiciones en el entorno familiar cuando se presentan situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los menores.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la evolución médica de la niña ni sobre posibles responsabilidades, mientras continúan tanto la atención hospitalaria como las indagatorias correspondientes.

(Con información de medios locales)