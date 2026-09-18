Incendio acaba con vivienda de comerciante y sus tres mascotas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una vivienda de la colonia 28 de Junio quedó prácticamente destruida luego de que un incendio se registrara durante la tarde de este viernes, movilizando a elementos de Protección Civil y Bomberos hasta la calle Río Bravo, donde las llamas consumieron gran parte del inmueble y provocaron la muerte de tres mascotas, en Piedras Negras, Coahuila. El siniestro generó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia, debido a que el fuego avanzó por el interior de la casa y amenazaba con extenderse. Bomberos trabajaron para contener las llamas y realizar las labores de enfriamiento, mientras se verificaba que no hubiera personas atrapadas.

De acuerdo con la información preliminar difundida tras el incidente, la vivienda era ocupada por un vendedor ambulante conocido en el sector como “El Chino Elotes”, quien habría perdido prácticamente todas sus pertenencias y parte importante de su patrimonio a consecuencia del fuego. Uno de los aspectos más sensibles del caso fue la muerte de tres animales de compañía que se encontraban dentro de la vivienda al momento del incendio. La pérdida provocó una fuerte reacción emocional entre personas cercanas al propietario, quien habría sufrido una crisis al conocer que sus mascotas no lograron salir del inmueble. En las primeras versiones sobre el origen del siniestro se mencionó una posible fuga de gas; sin embargo, este dato no ha sido establecido oficialmente. La causa deberá determinarse mediante la inspección correspondiente de las autoridades y los peritajes que permitan establecer dónde comenzó el fuego y qué lo provocó.

El caso ocurre en una semana en la que los cuerpos de emergencia de Piedras Negras han atendido otros incendios. El 16 de septiembre, Bomberos reportó varios siniestros en diferentes sectores, algunos de ellos señalados preliminarmente como posiblemente intencionales, mientras que otro incendio registrado días antes en la colonia Villa Real fue atribuido inicialmente a una posible conexión eléctrica irregular, versión que también quedó sujeta a investigación. En otro caso reciente de la región, un incendio ocurrido en una vivienda de Acuña fue relacionado por Bomberos con el sobrecalentamiento de una extensión eléctrica, después de que el fuego afectara el inmueble. El antecedente muestra la importancia de esperar los peritajes antes de establecer una causa definitiva.