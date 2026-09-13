Incendio en vivienda de Allende deja a un hombre con quemaduras

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    Incendio en vivienda de Allende deja a un hombre con quemaduras
    Elementos de Protección Civil y Bomberos de Allende combatieron durante la madrugada el incendio registrado en una vivienda de la colonia Ampliación Ignacio Allende. CORTESÍA

El fuego habría iniciado en el cuarto de tres menores debido a un cortocircuito en un minisplit; el resto de la familia salió ilesa

ALLENDE, COAH.- Un incendio registrado durante la madrugada de este domingo en una vivienda de la colonia Ampliación Ignacio Allende dejó como saldo un hombre de 25 años con quemaduras, además de daños materiales en el inmueble, en Allende, Coahuila.

El siniestro ocurrió alrededor de las 03:50 horas en una casa ubicada sobre la calle Morelos, detrás del sector conocido como Casanova, donde el fuego generó alarma entre los habitantes de la zona.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, las llamas se habrían originado en el cuarto de las menores de la familia, presuntamente a consecuencia de un cortocircuito en un equipo minisplit.

Tras recibirse el llamado de emergencia, elementos de Protección Civil y Bomberos de Allende se trasladaron al domicilio para atender el incendio. A su llegada desplegaron líneas de ataque y realizaron las maniobras necesarias para contener y finalmente controlar las llamas.

Durante la emergencia, Jesús, de 25 años, resultó con quemaduras en la región dorsal. Paramédicos lo trasladaron a un centro médico para que recibiera atención especializada.

En el domicilio también se encontraban su esposa y sus tres hijas, quienes, de acuerdo con la información disponible, no presentaron lesiones aparentes. La intervención de los cuerpos de emergencia permitió controlar el fuego y evitar que la situación derivara en consecuencias mayores para los habitantes.

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La emergencia se registró en una jornada en la que las altas temperaturas continúan representando una presión adicional para el uso de sistemas de climatización en los hogares de la región. Para este domingo, los pronósticos ubicaban a Allende con temperaturas máximas cercanas a los 34 grados Celsius.

Las autoridades recomiendan mantener en condiciones adecuadas las instalaciones eléctricas y equipos de aire acondicionado, así como evitar conexiones improvisadas o sobrecargas que puedan incrementar el riesgo de un incendio.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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