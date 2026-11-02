Ingresan a adolescente grave por consumo excesivo de cristal en Piedras Negras

La menor, identificada como Raquel “N”, fue llevada inicialmente por su madre a la Clínica 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante las primeras horas del domingo 1 de noviembre, luego de que comenzara a sentirse mal y posteriormente se desvaneciera.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una adolescente de 17 años fue ingresada de urgencia a un hospital de Piedras Negras luego de presentar complicaciones severas de salud presuntamente relacionadas con el consumo de la droga conocida como cristal.

De acuerdo con los reportes, la adolescente habría consumido la sustancia varias horas antes de recibir atención médica. Su estado de salud fue reportado como grave, por lo que el personal médico determinó que requería atención especializada.

Debido a su condición, se gestionó su traslado al Hospital General de Zona número 11 del IMSS, donde continuaría bajo vigilancia médica.

El caso también fue notificado a las autoridades, por lo que elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil de Coahuila tomaron conocimiento de lo ocurrido. Además, se dio intervención a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), a fin de revisar las condiciones del entorno familiar.

Hasta el momento no se han informado las circunstancias en las que la menor tuvo acceso a la droga ni si existen otras personas involucradas en el caso.

(Con información de medios locales)