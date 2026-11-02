Ingresan a adolescente grave por consumo excesivo de cristal en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Ingresan a adolescente grave por consumo excesivo de cristal en Piedras Negras
    La adolescente fue llevada inicialmente a la Clínica 79 del IMSS. REDES SOCIALES

La joven habría presentado complicaciones y se desvaneció horas después de ingerir la sustancia; también intervino la Pronnif para valorar su entorno familiar

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una adolescente de 17 años fue ingresada de urgencia a un hospital de Piedras Negras luego de presentar complicaciones severas de salud presuntamente relacionadas con el consumo de la droga conocida como cristal.

La menor, identificada como Raquel “N”, fue llevada inicialmente por su madre a la Clínica 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante las primeras horas del domingo 1 de noviembre, luego de que comenzara a sentirse mal y posteriormente se desvaneciera.

Rescatan a osezno con collar y correa en una vivienda de Piedras Negras

De acuerdo con los reportes, la adolescente habría consumido la sustancia varias horas antes de recibir atención médica. Su estado de salud fue reportado como grave, por lo que el personal médico determinó que requería atención especializada.

Debido a su condición, se gestionó su traslado al Hospital General de Zona número 11 del IMSS, donde continuaría bajo vigilancia médica.

El caso también fue notificado a las autoridades, por lo que elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil de Coahuila tomaron conocimiento de lo ocurrido. Además, se dio intervención a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), a fin de revisar las condiciones del entorno familiar.

Hasta el momento no se han informado las circunstancias en las que la menor tuvo acceso a la droga ni si existen otras personas involucradas en el caso.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Drogas
Seguridad
Hospitales

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las Catrinas de hoy

Las Catrinas de hoy
Violencia escolar, un fenómeno en aumento

Violencia escolar, un fenómeno en aumento
true

Las fiestas colectivas: el sabor de México frente al racismo

La programación incluyó presentaciones artísticas y expresiones culturales relacionadas con las tradiciones mexicanas.

Festival de la Catrina reúne a miles de familias y llena de tradición a Ramos Arizpe
Las corporaciones de seguridad mantendrán presencia en los panteones Santiago, San Esteban, Santo Cristo, Los Pinos y Arcángel.

En Saltillo, habrá operativo vial y de seguridad en panteones por Día de Muertos
Los Guerreros celebraron su séptima victoria del torneo, resultado que los colocó en el octavo puesto de la tabla general.

¡Con autogol! Santos derrota a Necaxa y se acerca a la Liguilla de la Liga MX
Esta nueva tragedia férrea en España ha dejado un saldo preliminar de 69 víctimas mortales.

Confirman muerte de mexicano por trenazo en España
La policía acude al sitio donde cayó un avión el domingo 1 de noviembre de 2026, en el condado de Palm Beach, Florida.

Fallecen los 9 ocupantes de un jet ejecutivo que se estrelló en Florida