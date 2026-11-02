Rescatan a osezno con collar y correa en una vivienda de Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Rescatan a osezno con collar y correa en una vivienda de Piedras Negras

El ejemplar fue localizado en la colonia Acoros II, con una correa atorada en una cerca; autoridades buscan esclarecer cómo llegó al domicilio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La presencia de un osezno con collar y correa en una vivienda de la colonia Acoros II, en Piedras Negras, movilizó a elementos de Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal de Piedras Negras, quienes intervinieron para poner al ejemplar bajo resguardo y determinar de dónde provenía.

El hallazgo ocurrió durante el mediodía del domingo 1 de noviembre, luego de que habitantes del sector reportaran que el animal se encontraba en el patio de una casa ubicada en el cruce de las calles Balsamina y Coniza.

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De acuerdo con los reportes, el pequeño oso llevaba un collar y una correa que quedó atorada en una cerca de madera, lo que le impedía desplazarse con libertad. Esta situación despertó sospechas entre los vecinos y abrió la posibilidad de que el ejemplar hubiera permanecido bajo cuidado de particulares.

Yamilet Abarca, propietaria del inmueble, relató que inicialmente escuchó ruidos y rasguños en el patio, pero al salir a revisar descubrió que se trataba de un osezno. Posteriormente solicitó orientación a través de redes sociales y reportó el caso al número de emergencias 911.

Tras la intervención de los cuerpos de emergencia, el ejemplar fue asegurado y quedó bajo resguardo. La Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila fue notificada para coordinar su atención y posterior traslado a un entorno natural adecuado.

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La correa que portaba el animal será uno de los elementos que podrían ayudar a esclarecer su procedencia. Autoridades regionales no descartaron dar parte a la Fiscalía para investigar si alguien lo mantenía en cautiverio, pues se desconoce cómo llegó hasta el domicilio.

Hasta el momento, no se ha confirmado que los habitantes de la vivienda fueran propietarios del oso ni que lo mantuvieran como mascota. Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que el ejemplar llegó al sector habitacional.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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