Inicia en Piedras Negras campaña de vacunación contra la influenza

Especialistas del sector Salud recordaron que la aplicación oportuna de la vacuna es la herramienta preventiva más eficaz para generar inmunidad antes de los meses de mayor descenso de temperatura.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- De manera simultánea en todas las regiones de Coahuila, la Secretaría de Salud dio inicio a la Campaña de Vacunación contra la Influenza 2026-2027, una estrategia fundamental orientada a prevenir complicaciones respiratorias graves, hospitalizaciones y resguardar la salud de las familias coahuilenses ante la llegada de la temporada invernal.

Debido a que el organismo tarda aproximadamente dos semanas en desarrollar las defensas necesarias tras recibir la dosis, las autoridades enfatizaron la importancia de inmunizarse a tiempo, priorizando a menores de cinco años, adultos mayores, embarazadas y personas con padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión o asma.

En Piedras Negras, el arranque oficial se llevó a cabo en la Escuela Primaria Ejército Mexicano, ubicada en la colonia Los Pinos. El evento estuvo encabezado por Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, en coordinación con autoridades de los sectores Salud y Educación. Durante la jornada, personal de la Jurisdicción Sanitaria 1 aplicó las primeras dosis a estudiantes y adultos, además de completar esquemas del cuadro básico.

Al dirigir su mensaje a la comunidad escolar, Villarreal Pérez destacó que estas acciones forman parte de las instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas para blindar la salud de la población. Asimismo, adelantó que la próxima semana el Ejecutivo estatal anunciará nuevos programas en beneficio de la niñez y juventud nigropetense.

Por su parte, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Roberto Baeza Díaz, reconoció el respaldo interinstitucional e hizo un llamado a no dejar pasar la oportunidad de protegerse. “Invitamos a todas las familias a vacunarse oportunamente, porque prevenir es cuidar la vida y proteger a quienes más queremos”, subrayó.

En tanto, Franco González Treviño, coordinador de Mejora Coahuila, enfatizó el compromiso diario del programa para elevar la calidad de vida en la entidad y reconoció la responsabilidad de los padres de familia al inmunizar a sus hijos.

A nombre del plantel, la directora Verónica Acosta agradeció al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Salud por acercar el módulo de vacunación y calificó la aplicación de la dosis como una medida preventiva prioritaria, gratuita y segura.

Al evento asistieron también Norma Treviño, subsecretaria de Salud Popular; Ignacio Castillo Cárabes, subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos; Marco Antonio Saldaña Infante, rector de la UTNC; Benito Luis Costilla, director de Servicios Educativos en la Región Norte, así como docentes y padres de familia.