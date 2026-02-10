Inician inscripciones de secundaria en la zona norte; autoridades apoyan a padres de familia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Esta semana comenzaron las inscripciones para el nivel secundaria en la zona norte del estado, informó Benito Luis Costilla, director de Servicios Educativos en la región. El funcionario destacó que el proceso se lleva a cabo de manera ordenada a través de la plataforma oficial en línea.

Costilla explicó que, por tratarse del primer día, el sistema se habilitó poco después de las 09:00 horas; sin embargo, a partir de este martes estará disponible de forma regular desde las 08:00 horas, con el fin de facilitar el registro de los alumnos.

TE PUEDE INTERESAR: 4 de cada 10 maestros en Coahuila han sufrido algún tipo de violencia por alumnos o padres: diputada

Los padres de familia deben contar con la documentación básica al momento de realizar el trámite: boleta de calificaciones, acta de nacimiento, CURP y los datos solicitados por la plataforma, lo que permitirá dar seguimiento correcto a la inscripción.

El director señaló que, en caso de enfrentar dificultades con el proceso digital, los padres pueden acudir directamente a las oficinas de Servicios Educativos, donde personal capacitado brinda apoyo y orientación para evitar errores.

Recomendó que, en el caso de secundaria, se realice el trámite en la dependencia y no en cibercafés, ya que en ocasiones se cometen equivocaciones al seleccionar la escuela, lo que complica posteriormente la corrección.

Asimismo, informó que el periodo de inscripciones para preescolar se extendió hasta el 27 de febrero, y reiteró que el apoyo presencial está disponible para los tres niveles educativos: preescolar, primaria y secundaria.

TE PUEDE INTERESAR: Becas para médicos pasantes, menos de la mitad del salario mínimo y de JCF: diputado de Coahuila

Finalmente, aseguró que la plataforma no ha presentado fallas técnicas y subrayó que es poco común que el sistema se caiga, por lo que llamó a los padres de familia a realizar el trámite con confianza y dentro de los plazos establecidos.