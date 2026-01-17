Instituto Tecnológico de Piedras Negras lanza convocatoria de ingreso y celebra su 50 aniversario

Piedras Negras
/ 17 enero 2026
    Instituto Tecnológico de Piedras Negras lanza convocatoria de ingreso y celebra su 50 aniversario
    El director del ITPN, Gustavo Emilio Rojo Velázquez, destacó que la convocatoria busca fortalecer la matrícula y atraer a jóvenes de Piedras Negras y la región norte de Coahuila. FOTO: ARCHIVO

Se busca incrementar la matrícula y atraer a jóvenes de la región mediante programas académicos y apoyos como becas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Instituto Tecnológico de Piedras Negras (ITPN) anunció oficialmente la apertura de su convocatoria de nuevo ingreso para el próximo ciclo escolar, disponible ya en sus redes sociales y página oficial, en el marco de la conmemoración de su 50 aniversario.

El director de la institución, Gustavo Emilio Rojo Velázquez, informó que la invitación está dirigida a todos los jóvenes interesados en integrarse a esta casa de estudios y formar parte de una generación histórica para el Tecnológico.

Rojo Velázquez subrayó que la estrategia busca fortalecer la matrícula escolar, por lo que se ha intensificado la difusión de la oferta educativa entre la comunidad de Piedras Negras y la región.

Como parte de estas acciones, el ITPN organizará un evento de promoción en el que participarán docentes, directivos y personal administrativo, con el propósito de dar a conocer de manera directa los programas académicos y servicios que ofrece la institución.

Durante la jornada se destacará la relevancia del 50 aniversario, considerado un año especial que refleja cinco décadas de formación profesional y aportación al desarrollo de la región norte de Coahuila.

El director señaló que la meta para este ciclo escolar es superar la matrícula alcanzada el año anterior. Para ello, se han implementado diversas facilidades para los aspirantes, entre ellas programas de becas dirigidos a estudiantes que participan en actividades culturales, artísticas y deportivas, así como a jóvenes con talento académico.

Finalmente, reiteró que esta convocatoria representa una oportunidad única para integrarse a la generación del 50 aniversario del Tecnológico de Piedras Negras.

Temas


Educación

Localizaciones


Coahuila
Piedra Negras

Organizaciones


SEP

