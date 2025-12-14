Intenta adolescente quitarse la vida y es hospitalizada en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 14 diciembre 2025
    La joven fue trasladada de urgencia al Hospital General “Dr. Salvador Chavarría”, donde recibió atención médica y fue reportada como estable. FOTO: ESPECIAL

Se activó el protocolo de emergencia tras el reporte de sangrado; paramédicos brindaron primeros auxilios y autoridades tomaron conocimiento para realizar las investigaciones

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante la madrugada del sábado, una adolescente de 17 años fue trasladada de emergencia al Hospital General “Dr. Salvador Chavarría” tras intentar quitarse la vida provocándose cortes en las venas en su domicilio, ubicado en la calle Santito de la colonia El Edén de Piedras Negras.

Familiares de la joven, identificada como Karina ¨N¨, solicitaron apoyo médico al notar un sangrado considerable. Paramédicos del Departamento de Bomberos acudieron de inmediato al lugar y brindaron los primeros auxilios antes de trasladarla al nosocomio, donde recibió atención especializada y fue reportada como estable.

El incidente movilizó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil de Coahuila, quienes se presentaron en el domicilio para dar fe de los hechos y recabar información sobre el caso. Hasta el momento, se desconocen las causas que llevaron a la adolescente a intentar quitarse la vida.

La adolescente permanece bajo supervisión médica en el hospital y se espera que continúen los estudios y evaluaciones necesarias para su recuperación física y emocional. Las autoridades encargadas del caso continúan investigando para esclarecer las circunstancias que motivaron el intento de suicidio.

Este hecho resalta la importancia de la atención temprana en casos de autolesión y la intervención de los servicios de emergencia para prevenir consecuencias mayores, así como la necesidad de protocolos de apoyo a jóvenes en riesgo en la comunidad.

(Con información de medios locales)

