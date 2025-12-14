Intenta adolescente quitarse la vida y es hospitalizada en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante la madrugada del sábado, una adolescente de 17 años fue trasladada de emergencia al Hospital General “Dr. Salvador Chavarría” tras intentar quitarse la vida provocándose cortes en las venas en su domicilio, ubicado en la calle Santito de la colonia El Edén de Piedras Negras.

Familiares de la joven, identificada como Karina ¨N¨, solicitaron apoyo médico al notar un sangrado considerable. Paramédicos del Departamento de Bomberos acudieron de inmediato al lugar y brindaron los primeros auxilios antes de trasladarla al nosocomio, donde recibió atención especializada y fue reportada como estable.

