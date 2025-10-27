Intentan encapuchados incendiar vivienda en Nava; familia denuncia ataques recurrentes

Piedras Negras
/ 27 octubre 2025
    Intentan encapuchados incendiar vivienda en Nava; familia denuncia ataques recurrentes
    Los agresores arrojaron un líquido inflamable sobre la casa, aunque no se registraron daños graves ni lesionados. FOTO: REDES SOCIALES

Los habitantes ya habían sido blanco de un ataque similar el pasado 8 de octubre, y pese a haber presentado una denuncia, no se han mostrado avances en la investigación

NAVA, COAH.- La madrugada de ayer domingo en Nava, una familia de la colonia 2 de Agosto vivió un nuevo ataque contra su vivienda, ubicada sobre la calle Caravana 50, cuando tres sujetos encapuchados intentaron causar daños al inmueble. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, que captaron a los agresores rondando la casa y manipulando recipientes presuntamente con líquido inflamable.

Según el testimonio de los moradores, quienes prefirieron mantener el anonimato por motivos de seguridad, el ataque ocurrió alrededor de las 5:00 horas.

$!La familia afectada solicitó a la Fiscalía reforzar la investigación y garantizar medidas de seguridad.
La familia afectada solicitó a la Fiscalía reforzar la investigación y garantizar medidas de seguridad. FOTO: REDES SOCIALES

La familia indicó que no es la primera vez que sufren este tipo de incidentes: el pasado 8 de octubre su vivienda ya fue blanco de un ataque similar. En ambos casos, los agresores arrojaron un líquido inflamable, presuntamente gasolina, con la intención de incendiar el inmueble; sin embargo, no se registraron personas lesionadas ni daños mayores, ya que las llamas no se propagaron.

Los afectados señalaron que sospechan que los responsables podrían tener relación con una persona que sostuvo una relación sentimental con una de sus hijas, quien actualmente reside en Estados Unidos. A pesar de haber presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) desde el primer incidente, aseguraron que hasta el momento no se han observado avances concretos ni se ha implementado vigilancia preventiva en la zona.

$!Cámaras de seguridad captaron a tres sujetos encapuchados intentando dañar la vivienda en la colonia 2 de Agosto.
Cámaras de seguridad captaron a tres sujetos encapuchados intentando dañar la vivienda en la colonia 2 de Agosto. FOTO: REDES SOCIALES

Vecinos del sector mencionaron haber notado movimientos inusuales durante la madrugada, aunque no pudieron identificar a los atacantes debido a que portaban el rostro cubierto y se desplazaban con sigilo. Las autoridades municipales acudieron al lugar tras el reporte de la familia, confirmando la presencia de residuos de líquido inflamable y rastros de hollín, aunque sin registrar heridos ni daños significativos en la vivienda.

La familia afectada hizo un llamado a la Fiscalía para que intensifique las investigaciones y brinde protección, ya que temen que los ataques se repitan y pongan en riesgo su integridad física o su patrimonio. Autoridades recomendaron reforzar la seguridad en la vivienda y exhortaron a los vecinos a reportar cualquier actividad sospechosa que pueda ayudar a dar con los responsables.

(Con información de medios locales)

