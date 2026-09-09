Investigan ataque contra estudiante dentro del CBTA de Zaragoza, Coahuila

El incidente ocurrió en el plantel ubicado sobre la carretera federal 29, situación que movilizó a elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, luego de que se recibiera el reporte de una estudiante lesionada.

ZARAGOZA, COAH.- Una estudiante de 14 años resultó lesionada en la cabeza durante una agresión registrada dentro de las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) de Zaragoza , Coahuila, donde presuntamente fue golpeada con un martillo por una compañera.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los oficiales acudieron a la institución a bordo de una unidad policial y localizaron a la adolescente afectada, identificada como Yatziri “N”, quien señaló a una compañera como la presunta responsable de haberla golpeado en la cabeza con la herramienta.

Según el reporte policial, ambas estudiantes ya habían tenido conflictos anteriormente y la adolescente señalada habría manifestado que había recibido ofensas por parte de su compañera. Sin embargo, serán las autoridades competentes las encargadas de establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Paramédicos acudieron al plantel para brindar atención inicial a la estudiante lesionada. Algunas versiones difundidas posteriormente señalan que la menor habría sufrido una lesión craneal de consideración y que fue trasladada para recibir atención médica; sin embargo, hasta el momento no existe, en las fuentes oficiales consultadas, un reporte público que precise la gravedad de las lesiones.

El director de Seguridad Pública Municipal, Jahir Valdés, confirmó que la adolescente señalada fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes.