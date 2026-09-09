Investigan ataque contra estudiante dentro del CBTA de Zaragoza, Coahuila
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Seguridad Pública confirmó el aseguramiento de una menor señalada por presuntamente golpear con un martillo a una compañera
ZARAGOZA, COAH.- Una estudiante de 14 años resultó lesionada en la cabeza durante una agresión registrada dentro de las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) de Zaragoza, Coahuila, donde presuntamente fue golpeada con un martillo por una compañera.
El incidente ocurrió en el plantel ubicado sobre la carretera federal 29, situación que movilizó a elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, luego de que se recibiera el reporte de una estudiante lesionada.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los oficiales acudieron a la institución a bordo de una unidad policial y localizaron a la adolescente afectada, identificada como Yatziri “N”, quien señaló a una compañera como la presunta responsable de haberla golpeado en la cabeza con la herramienta.
Según el reporte policial, ambas estudiantes ya habían tenido conflictos anteriormente y la adolescente señalada habría manifestado que había recibido ofensas por parte de su compañera. Sin embargo, serán las autoridades competentes las encargadas de establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Paramédicos acudieron al plantel para brindar atención inicial a la estudiante lesionada. Algunas versiones difundidas posteriormente señalan que la menor habría sufrido una lesión craneal de consideración y que fue trasladada para recibir atención médica; sin embargo, hasta el momento no existe, en las fuentes oficiales consultadas, un reporte público que precise la gravedad de las lesiones.
El director de Seguridad Pública Municipal, Jahir Valdés, confirmó que la adolescente señalada fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes.
La intervención se realizó bajo los protocolos establecidos para casos en los que están involucradas personas menores de edad, por lo que corresponderá a la autoridad ministerial integrar la investigación, recabar testimonios y evidencias, además de determinar la situación jurídica de la adolescente.
El caso vuelve a colocar bajo atención el tema de la violencia entre estudiantes y la necesidad de que los planteles educativos cuenten con mecanismos efectivos para detectar y atender oportunamente conflictos que puedan escalar hasta agresiones físicas.