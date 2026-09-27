Investigan muerte de hombre hallado con sangre dentro de vivienda en Nava, Coahuila

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    Investigan muerte de hombre hallado con sangre dentro de vivienda en Nava, Coahuila
    Un hombre fue localizado sin vida dentro de una vivienda de la colonia Manantial, en Nava; la Fiscalía inició las investigaciones, en Nava, Coahuila. CORTESÍA

El cuerpo fue localizado dentro de una vivienda de Manantial El Chorro; autoridades encontraron indicios que serán sometidos a análisis pericial

NAVA, COAH.- La muerte de un hombre localizado dentro de una vivienda de la colonia Manantial, de Nava, Coahuila, movilizó este domingo a corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado, luego de que en el lugar fueran detectadas manchas de sangre y un objeto con apariencia de arma de fuego.

El hallazgo ocurrió en el domicilio marcado con el número 1041 de la calle Manantial El Chorro, donde una mujer observó desde el exterior a un hombre recostado en un sillón de la sala, aparentemente sin movimiento.

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Al percatarse de que permanecía en la misma posición y presentaba manchas de sangre, se solicitó la intervención de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al inmueble y, al observar hacia el interior a través de una ventana, confirmaron la presencia de un hombre inmóvil con sangre en la parte frontal de la playera. En el piso también detectaron un objeto cuyas características eran similares a las de un arma de fuego.

Ante los indicios encontrados, el lugar quedó bajo resguardo y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las diligencias ministeriales y periciales correspondientes.

Información preliminar difundida durante la mañana situó los hechos alrededor de las 04:30 horas y manejó como una de las líneas iniciales que el hombre pudo haber resultado herido por disparos de arma de fuego.

Sin embargo, hasta las primeras horas posteriores al hallazgo no existía confirmación pública sobre la mecánica exacta de lo ocurrido, por lo que será el resultado de la necropsia y de los estudios periciales el que permita establecer la causa precisa de la muerte.

Las autoridades también deberán determinar si el objeto encontrado dentro de la vivienda corresponde efectivamente a un arma de fuego, si tuvo relación directa con el fallecimiento y si existió participación de otra persona.

Entre las diligencias se contempla la preservación y análisis de los indicios localizados en el inmueble, así como la reconstrucción de las últimas horas de la víctima para establecer las circunstancias en que ocurrió el deceso.

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Hasta el momento no se ha informado oficialmente la identidad del fallecido. Tampoco se ha dado a conocer la existencia de personas detenidas, posibles responsables o un móvil relacionado con el caso.

La investigación permanece abierta y será la autoridad ministerial la encargada de determinar, con base en los peritajes y la necropsia, si el fallecimiento corresponde a un homicidio u otra circunstancia.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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