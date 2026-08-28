Invitan a disfrutar y apoyar la Vaquero Social Night run 5K en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Rolando Treviño, coordinador en Piedras Negras del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), informó que este sábado 29 de agosto, a las 9:00 de la noche, se llevará a cabo la “Vaquero Social Night Run 5K”, una carrera de carácter social que busca impulsar el deporte, fomentar la convivencia y promover hábitos saludables entre los jóvenes. El evento ya cuenta con 500 participantes registrados, por lo que el cupo se encuentra completamente lleno. Sin embargo, Treviño extendió la invitación a la ciudadanía para acudir a apoyar a los corredores, echarles porras y disfrutar de una noche de convivencia.

Señaló que este tipo de actividades tienen como objetivo generar espacios de sana convivencia para las nuevas generaciones, al promover el ejercicio y los hábitos saludables como parte de un estilo de vida activo. La carrera tendrá como sede el Lienzo Charro “Óscar González Ramos”, donde, además de la competencia, se ofrecerá un ambiente juvenil para los participantes y asistentes. Durante el evento habrá música en vivo, DJ y estaciones de hidratación, además de diversas actividades para que las familias y los jóvenes puedan disfrutar de una noche diferente mientras apoyan a los corredores.

El coordinador del ICOJUVE destacó que la intención es que la “Vaquero Social Night Run 5K” se desarrolle en un ambiente de paz, armonía y convivencia, utilizando el deporte como una herramienta para fortalecer la integración entre los jóvenes. Rolando Treviño reiteró la invitación a quienes no lograron registrarse para que acudan como espectadores y apoyen a los 500 participantes, con el objetivo de convertir esta carrera en una verdadera fiesta deportiva y de convivencia juvenil en Piedras Negras.