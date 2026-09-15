Inyectarán más de 4 mil mdp al Puerto Verde de Piedras Negras

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    Inyectarán más de 4 mil mdp al Puerto Verde de Piedras Negras
    El Puerto Verde Global Trade Bridge contempla un tercer puente internacional y un puerto comercial de carga y ferroviario en Piedras Negras. CORTESÍA

El complejo binacional contempla un puente internacional, infraestructura ferroviaria y un puerto comercial de carga

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Más de 4 mil millones de pesos serán destinados al desarrollo del lado mexicano del Puerto Verde Global Trade Bridge, un ambicioso proyecto que contempla la construcción de un tercer puente internacional y un puerto comercial de carga y ferroviario en Piedras Negras, Coahuila, informó René Ramírez, representante de la iniciativa.

La obra, proyectada para conectar la región de Piedras Negras con el condado de Maverick, Texas, representa uno de los proyectos de infraestructura logística más importantes para la zona fronteriza, cuyo objetivo es ampliar las alternativas para el cruce de mercancías entre México y Estados Unidos.

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Ramírez explicó que la obra se ejecuta bajo un modelo de participación estatal mayoritaria, donde el Gobierno de México posee el 51% de las acciones, mientras que el porcentaje restante corresponde a un esquema mixto que integra inversión federal y privada.

Actualmente, en territorio mexicano avanzan las fases de planeación, construcción, liberación de derechos de vía, topografía e ingeniería.

En contraste, del lado estadounidense el proyecto ya cuenta con los permisos requeridos —incluida la autorización presidencial y el visto bueno ambiental—, considerado uno de los pasos más complejos para materializar la obra.

Debido a las dimensiones del proyecto, la magnitud de los trabajos diferirá notablemente en cada país:

En México: se contempla una infraestructura de aproximadamente 32 kilómetros, por lo que la mayor parte de la planeación y ejecución se concentrará en territorio nacional.

En Estados Unidos: el tramo será de alrededor de dos kilómetros, con una inversión estimada en 300 millones de pesos.

Respecto al calendario, Ramírez adelantó que se prevé inaugurar las primeras obras del lado mexicano entre octubre y noviembre, mientras que la construcción integral del complejo binacional tomará un plazo estimado de entre 24 y 25 meses.

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Además de robustecer la infraestructura para el comercio internacional, el corredor detonará la creación de empleos directos e indirectos, abriendo nuevas oportunidades para sectores clave como la logística, el transporte y la proveeduría.

Con este proyecto, Puerto Verde busca impulsar la diversificación económica de Piedras Negras y consolidar a la región como un nodo estratégico para el intercambio comercial binacional.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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