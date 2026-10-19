Irregularidades derivan en bajas de servidores públicos en Piedras Negras

El Presidente Municipal sostuvo que se actúa cuando se identifican prácticas indebidas, entre ellas solicitar dinero a ciudadanos (mordidas). También señaló que las denuncias sobre estas conductas deben ser atendidas.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde de Piedras Negras , Coahuila, Jacobo Rodríguez, informó que su administración ha separado de sus funciones a policías municipales, cuatro inspectores multidisciplinarios y dos empleados de Transporte Urbano por irregularidades detectadas en el servicio público.

Las bajas corresponden al transcurso de la actual administración. El balance expuesto por el Edil abarca personal de seguridad, inspección y transporte.

Rodríguez indicó que los inspectores utilizan cámaras de solapa como mecanismo de vigilancia. A la vez, afirmó que durante su Gobierno no se habían recibido denuncias formales de ciudadanos por cobros indebidos.

Como antecedente de los controles internos, en febrero de 2025 se aplicaron 200 pruebas toxicológicas sorpresa a trabajadores municipales. Cinco personas dieron positivo y posteriormente fueron separadas de sus cargos.

Ese grupo estaba integrado por un policía municipal, dos inspectores de transporte y dos inspectores municipales. Se trata de un antecedente distinto del balance de bajas referido hoy por el alcalde.

En septiembre de 2026 también se informó sobre resultados positivos en las pruebas de un policía y un cadete. En ese momento Rodríguez aclaró que faltaba la confirmación del C3 antes de resolver una sanción definitiva. Por ello, aquel anuncio describía un procedimiento pendiente.