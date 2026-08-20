Le va bien en Estados Unidos y regresa a Nava, Coahuila, para regalar útiles escolares a sus paisanos

Durante los últimos días, el joven ha recorrido distintos sectores de Nava para entregar gratuitamente mochilas y paquetes de útiles escolares.

NAVA, COAH.- Se prometió regresar a su tierra cuando la bonanza le favoreciera en Estados Unidos... ¡y lo cumplió! Después de alcanzar estabilidad laboral en “el otro lado”, Gabriel Vargas decidió regresar a Nava , Coahuila, su tierra natal, para compartir con familias que enfrentan los gastos del regreso a clases.

La iniciativa nació, según explicó Vargas en sus redes sociales, de un compromiso personal que hizo cuando todavía buscaba abrirse camino fuera de su tierra.

“El día que me vaya bien, voy a ayudar a la gente de mi pueblo, y ese día llegó”, expresó al comenzar con la entrega de los materiales.

Sin intermediarios y directamente en colonias de la cabecera municipal, el navense ha distribuido los apoyos entre niñas, niños y jóvenes que se preparan para iniciar un nuevo ciclo escolar. La intención es contribuir a disminuir el gasto que cada año representa para las familias la compra de cuadernos, mochilas y otros artículos necesarios para las clases.

La ayuda llega en días previos al regreso a las aulas, cuando los hogares deben cubrir no sólo los útiles, sino también uniformes, calzado y otros gastos relacionados con la educación. Para algunas familias, contar con parte de estos materiales representa un alivio ante el desembolso que implica la temporada escolar.

La jornada también ha generado muestras de agradecimiento entre quienes han recibido los paquetes, al tratarse de un apoyo que surge de un ciudadano originario de Nava que actualmente radica en el extranjero y decidió mantener el vínculo con su comunidad.