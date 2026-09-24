Legislador Guillermo Ruiz impulsa el turismo de salud como motor económico para Coahuila
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Proponen incorporar el turismo médico y de bienestar a la Ley de Turismo de Coahuila
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de consolidar a Coahuila como un referente en atención médica y bienestar, el diputado Guillermo “Memo” Ruiz Guerra presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Turismo estatal e incorporar formalmente el concepto de turismo de salud.
La propuesta busca capitalizar la infraestructura hospitalaria, el talento de los especialistas locales y la posición geográfica estratégica de la entidad —especialmente su cercanía con Estados Unidos— para atraer tanto a pacientes nacionales y extranjeros como a sus acompañantes.
La iniciativa contempla dos vertientes principales:
Turismo Médico: Enfocado en diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación.
Turismo de Bienestar: Dirigido a actividades para el cuidado físico, mental y emocional.
Para su implementación, la propuesta plantea una articulación entre la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, la Secretaría de Salud y los gobiernos municipales. Esta alianza buscará certificar la calidad de los servicios, promover la profesionalización del sector y generar acuerdos con instituciones educativas, cámaras empresariales y centros de salud.
Ruiz Guerra subrayó que el impacto de esta medida trasciende el ámbito sanitario, ya que la llegada de visitantes detonará la demanda en hospedaje, gastronomía, transporte y comercio local. Asimismo, la norma delimitará claramente las responsabilidades entre prestadores de servicios médicos y turísticos para garantizar la certeza jurídica de los usuarios.