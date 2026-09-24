Legislador Guillermo Ruiz impulsa el turismo de salud como motor económico para Coahuila

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Piedras Negras
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    Legislador Guillermo Ruiz impulsa el turismo de salud como motor económico para Coahuila
    El diputado Guillermo “Memo” Ruiz Guerra presentó la iniciativa ante el Congreso de Coahuila. CORTESÍA

Proponen incorporar el turismo médico y de bienestar a la Ley de Turismo de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de consolidar a Coahuila como un referente en atención médica y bienestar, el diputado Guillermo “Memo” Ruiz Guerra presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Turismo estatal e incorporar formalmente el concepto de turismo de salud.

La propuesta busca capitalizar la infraestructura hospitalaria, el talento de los especialistas locales y la posición geográfica estratégica de la entidad —especialmente su cercanía con Estados Unidos— para atraer tanto a pacientes nacionales y extranjeros como a sus acompañantes.

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La iniciativa contempla dos vertientes principales:

Turismo Médico: Enfocado en diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación.

Turismo de Bienestar: Dirigido a actividades para el cuidado físico, mental y emocional.

Para su implementación, la propuesta plantea una articulación entre la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, la Secretaría de Salud y los gobiernos municipales. Esta alianza buscará certificar la calidad de los servicios, promover la profesionalización del sector y generar acuerdos con instituciones educativas, cámaras empresariales y centros de salud.

Ruiz Guerra subrayó que el impacto de esta medida trasciende el ámbito sanitario, ya que la llegada de visitantes detonará la demanda en hospedaje, gastronomía, transporte y comercio local. Asimismo, la norma delimitará claramente las responsabilidades entre prestadores de servicios médicos y turísticos para garantizar la certeza jurídica de los usuarios.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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