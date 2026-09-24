Legislador Guillermo Ruiz impulsa el turismo de salud como motor económico para Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de consolidar a Coahuila como un referente en atención médica y bienestar, el diputado Guillermo “Memo” Ruiz Guerra presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Turismo estatal e incorporar formalmente el concepto de turismo de salud.

La propuesta busca capitalizar la infraestructura hospitalaria, el talento de los especialistas locales y la posición geográfica estratégica de la entidad —especialmente su cercanía con Estados Unidos— para atraer tanto a pacientes nacionales y extranjeros como a sus acompañantes.