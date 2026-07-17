Llama Diócesis de Piedras Negras a orar por lesionados en percance carretero

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Piedras Negras
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    Llama Diócesis de Piedras Negras a orar por lesionados en percance carretero
    Autoridades eclesiásticas confirmaron que no hubo personas fallecidas y que los lesionados permanecen estables bajo atención médica. MARIO ALEMÁN

Grupo procedente de Acuña fue trasladado a un hospital de Monclova tras la volcadura de una camioneta; no se reportan víctimas mortales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un grupo de jóvenes y adultos que se dirigía a Saltillo para participar en el Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo (ENJES) sufrió un accidente automovilístico la mañana de este viernes sobre la carretera Sabinas-Monclova, a la altura del kilómetro 38.

De acuerdo con un comunicado de la Diócesis de Piedras Negras, los viajeros se desplazaban en una camioneta tipo van acompañados por el párroco de la comunidad de San Francisco de Asís, en Acuña, José Raúl Pérez Contreras, cuando ocurrió el percance.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/vuelca-camioneta-con-integrantes-de-la-diocesis-de-saltillo-en-carretera-monclova-sabinas-DG22241424

La autoridad eclesiástica informó que no hubo pérdidas humanas, aunque varias de las personas involucradas fueron trasladadas al Hospital General de Zona del IMSS en Monclova para recibir una valoración médica más completa.

Hasta el momento, todos los lesionados permanecen estables y continúan bajo observación médica.

DIÓCESIS AGRADECE MUESTRAS DE APOYO

En el comunicado, la Diócesis de Piedras Negras expresó su agradecimiento por las muestras de solidaridad y las oraciones que la comunidad ha hecho llegar desde que se dio a conocer el accidente.

$!Llama Diócesis de Piedras Negras a orar por lesionados en percance carretero

Asimismo, hizo un llamado a los fieles para mantenerse unidos en oración por la pronta recuperación de todas las personas afectadas por el percance.

El documento fue firmado por el presbítero Cosme Alexis Cuesta Espinosa, vocero de la Diócesis.

MANTENDRÁN INFORMADA A LA COMUNIDAD

La Diócesis señaló que continuará atenta a la evolución del estado de salud de los lesionados y, de ser necesario, difundirá información oficial a través de sus canales institucionales.

El grupo accidentado tenía como destino la ciudad de Saltillo, donde participaría en las actividades del Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo.

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