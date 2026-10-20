Llega plazo para reportar avances del proyecto Puerto Verde en Piedras Negras

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    Llega plazo para reportar avances del proyecto Puerto Verde en Piedras Negras
    Green Eagle debe informar sus avances ante el regulador ferroviario estadounidense este 22 de octubre. Las conversaciones con Union Pacific y BNSF forman parte del reporte requerido a la promotora. ARCHIVO

Green Eagle deberá presentar este jueves 22 de octubre un reporte que incluya sus conversaciones con Union Pacific y BNSF

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La empresa Green Eagle Railroad deberá presentar a más tardar este jueves 22 de octubre un informe de avances de Puerto Verde, proyecto de un nuevo cruce comercial al norte de Piedras Negras y Eagle Pass, de acuerdo con una resolución de la Surface Transportation Board (STB), autoridad ferroviaria de Estados Unidos, emitida el 22 de abril de 2026.

El reporte debe incluir las negociaciones con Union Pacific y BNSF, compañías ferroviarias estadounidenses con las que la promotora manifestó que alcanzaría acuerdos antes de construir la nueva línea, para trasladar tráfico de trenes al corredor.

Inyectarán más de 4 mil mdp al Puerto Verde de Piedras Negras

Green Eagle Railroad es subsidiaria de Puerto Verde Holdings, empresa promotora del proyecto. Su propuesta ferroviaria en Estados Unidos comprende aproximadamente 2.15 kilómetros de vía doble en el condado de Maverick, Texas, para conectar el puente proyectado sobre el río Bravo con las vías de Union Pacific.

Puerto Verde Global Trade Bridge contempla infraestructura para trenes y camiones de carga, además de instalaciones de inspección aduanera. Su objetivo es crear otra ruta para el intercambio de mercancías entre Coahuila y Texas.

La Surface Transportation Board (STB), organismo federal que regula el transporte ferroviario estadounidense, autorizó el tramo en Texas el 22 de abril de 2026, sujeto a medidas ambientales y obligaciones de seguimiento, dentro del expediente FD 36652.

La STB consideró fundamental el compromiso de Green Eagle de no construir sin acuerdos con ambas ferroviarias. Por ello, exigió que cualquier cambio en esa postura sea notificado antes de iniciar obras, además del informe de octubre y actualizaciones anuales.

El plazo corresponde a entregar información; no obliga a comenzar la construcción ni a tener firmados los acuerdos ese día.

POLITICÓN: ¿Por qué no ha avanzado el ‘Puerto Verde’ en Piedras Negras?

En México, el corredor contempla aproximadamente 28.6 kilómetros dentro de Coahuila, hasta conectar con el patio ferroviario de Ferromex, operador de trenes de carga, en Río Escondido, comunidad del municipio de Nava.

En una iniciativa paralela, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y Aaron Valdez, alcalde de Eagle Pass, se reunieron recientemente en Saltillo para revisar la ampliación del Puente Internacional II, cruce existente entre ambas ciudades fronterizas. Encabezaron la firma del contrato para elaborar su diseño y proyecto ejecutivo.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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