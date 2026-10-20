Llega plazo para reportar avances del proyecto Puerto Verde en Piedras Negras

El reporte debe incluir las negociaciones con Union Pacific y BNSF, compañías ferroviarias estadounidenses con las que la promotora manifestó que alcanzaría acuerdos antes de construir la nueva línea, para trasladar tráfico de trenes al corredor.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La empresa Green Eagle Railroad deberá presentar a más tardar este jueves 22 de octubre un informe de avances de Puerto Verde, proyecto de un nuevo cruce comercial al norte de Piedras Negras y Eagle Pass, de acuerdo con una resolución de la Surface Transportation Board (STB), autoridad ferroviaria de Estados Unidos, emitida el 22 de abril de 2026.

Green Eagle Railroad es subsidiaria de Puerto Verde Holdings, empresa promotora del proyecto. Su propuesta ferroviaria en Estados Unidos comprende aproximadamente 2.15 kilómetros de vía doble en el condado de Maverick, Texas, para conectar el puente proyectado sobre el río Bravo con las vías de Union Pacific.

Puerto Verde Global Trade Bridge contempla infraestructura para trenes y camiones de carga, además de instalaciones de inspección aduanera. Su objetivo es crear otra ruta para el intercambio de mercancías entre Coahuila y Texas.

La Surface Transportation Board (STB), organismo federal que regula el transporte ferroviario estadounidense, autorizó el tramo en Texas el 22 de abril de 2026, sujeto a medidas ambientales y obligaciones de seguimiento, dentro del expediente FD 36652.

La STB consideró fundamental el compromiso de Green Eagle de no construir sin acuerdos con ambas ferroviarias. Por ello, exigió que cualquier cambio en esa postura sea notificado antes de iniciar obras, además del informe de octubre y actualizaciones anuales.

El plazo corresponde a entregar información; no obliga a comenzar la construcción ni a tener firmados los acuerdos ese día.