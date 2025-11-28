Localizan a nigropetense reportada como desaparecida tras rastreo de su vehículo en Saltillo

    Localizan a nigropetense reportada como desaparecida tras rastreo de su vehículo en Saltillo
    Ficha de búsqueda difundida por la Fiscalía y redes ciudadanas para la localización de Paola Margarita ¨N¨. FOTO: REDES SOACIALES

El arco de seguridad estatal fue clave para rastrear el vehículo y abrir nuevas líneas de investigación

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La búsqueda de Paola Margarita ¨N¨, de 36 años, concluyó con su localización después de varios días de reportarse su desaparición en Piedras Negras. La Fiscalía de Personas Desaparecidas confirmó que la mujer fue encontrada en Saltillo y posteriormente canalizada al área de Atención a Víctimas, donde recibirá acompañamiento y apoyo psicológico para garantizar su bienestar.

El caso había generado una amplia movilización desde el 25 de noviembre, cuando la mujer salió de su domicilio en la colonia Acoros a bordo de un Dodge Attitude blanco. La alerta activó el Protocolo Alba y movilizó a corporaciones estatales, familiares y múltiples usuarios de redes sociales.

El fiscal especializado, José Ángel Herrera Cepeda, explicó que uno de los avances clave se obtuvo cuando el vehículo de la mujer fue detectado por un arco de seguridad estatal, sistema que registra el tránsito vehicular y que ha sido determinante en otras búsquedas. El registro confirmó que la unidad ingresó a Saltillo, desplazándose a casi 400 kilómetros del punto donde fue vista por última vez.

Herrera Cepeda señaló que en el automóvil viajaba también un hombre cuya identidad no fue revelada, dado que la carpeta continúa abierta. Este elemento generó nuevas líneas de investigación mientras la autoridad mantenía activo el protocolo.

Otro punto relevante ocurrió cuando la mujer estableció comunicación con una de sus hijas, una adolescente de 15 años. De acuerdo con la Fiscalía, Paola le aseguró que se encontraba bien y pidió que no se preocuparan. Aunque esto disminuyó la alarma entre los familiares directos, la autoridad ministerial precisó que ninguna hipótesis podía descartarse hasta entrevistarla personalmente.

La Fiscalía aclaró que el hecho de que la mujer haya tenido contacto con su hija no descarta un riesgo potencial ni confirma que la salida de Piedras Negras fuera voluntaria. Por ello, la carpeta de investigación se mantiene abierta hasta verificar de manera directa su integridad física y emocional.

Luego de ser ubicada, Paola Margarita fue trasladada al área de Atención a Víctimas, con el fin de recibir apoyo psicológico y acompañamiento institucional. La autoridad indicó que la entrevista formal con ella será determinante para aclarar las circunstancias de su ausencia y definir si el caso se cierra o si surgen nuevas líneas de análisis.

(Con información de medios locales)

Gertz Manero: la gota que derramó el vaso