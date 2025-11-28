Piedras Negras enfrenta multa de 1.1 mdp por manejo irregular de perros en relleno sanitario

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La sanción de 1 millón 100 mil pesos contra el Municipio de Piedras Negras por el caso de los perros arrojados al basurero quedó formalmente notificada, convirtiéndose en la multa más alta que la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila (Propaec) puede aplicar.

La penalidad deriva del procedimiento por Bienestar Animal luego de la difusión de un video en el que se observa a personal municipal arrojando cadáveres de perros a una zanja del relleno sanitario.

La multa corresponde a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), el tope contemplado por la ley ambiental. Aunque la administración municipal insistió durante semanas en que el material difundido mostraba solo una parte del proceso de inhumación, la autoridad estatal concluyó que el manejo de los restos fue irregular y contrario a lo establecido.

El secretario del Ayuntamiento, Daniel Omar Aguilar Muñoz, confirmó la notificación y reconoció que el ayuntamiento analiza interponer un recurso de revisión. Sin embargo, señaló que el proceso registró diversas inconsistencias. Entre ellas, aseguró que la dependencia estatal difundió públicamente la sanción antes de notificar de manera oficial al municipio, lo que —dijo— vulnera principios del procedimiento administrativo.

Aguilar Muñoz señaló que la administración ya había admitido que hubo actos indebidos en la manipulación de los cadáveres, situación por la que se emitieron disculpas públicas y se sancionó a personal de Bienestar Animal. No obstante, insistió en que el video viralizado solo muestra una parte del procedimiento, alegando que los restos debieron ser inhumados en una celda del confinamiento sanitario.

La resolución también señala la falta de entrega de bitácoras de sacrificio animal y deficiencias en los documentos presentados. Aunque el municipio afirma que sí existen registros, reconoce que algunos documentos no cumplían con los requisitos que marca la ley. La autoridad estatal también señaló que no se atendieron notificaciones en tiempo, mientras que el ayuntamiento sostiene que dichas notificaciones nunca llegaron.

