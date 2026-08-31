Mateo, niño de Piedras Negras enfrenta nueva recaída de leucemia; necesita de tu ayuda

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-Mateo Márquez, de 13 años, enfrenta una nueva recaída de leucemia, apenas seis meses después de haber recibido un trasplante de médula ósea de su hermano Leo. Ante el nuevo avance de la enfermedad, sus padres buscan trasladarlo a Estados Unidos para acceder a una alternativa de tratamiento que, aseguran, no está disponible en México. El menor originario de Piedras Negras fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda (LLA) tipo B en mayo de 2023. Desde entonces ha enfrentado quimioterapias, atención especializada y múltiples hospitalizaciones como parte de su tratamiento.

En enero de 2024 logró entrar en remisión y continuó con terapia de mantenimiento. Durante ese periodo, el futbol se convirtió también en una fuente de ánimo para Mateo, quien es aficionado de los Rayados de Monterrey y acostumbraba utilizar jerseys y gorras del equipo incluso durante sus estancias hospitalarias. A través de la Fundación Doctor Sonrisas, su afición lo llevó a conocer al futbolista español Óliver Torres. Sin embargo, en julio de 2025 la enfermedad volvió a manifestarse y Mateo fue hospitalizado nuevamente. De acuerdo con el creador de contenido Emmanuel Flores, Torres acudió a visitarlo e incluso realizó una donación de plaquetas. En diciembre de ese mismo año, el adolescente recibió un trasplante de médula ósea de su hermano, procedimiento con el que su familia esperaba controlar la enfermedad. La expectativa se prolongó apenas unos meses, pues Mateo presentó una nueva recaída y sus médicos recomendaron explorar otras alternativas.

BUSCAN UNA ALTERNATIVA FUERA DE MÉXICO “Después de todo este camino creíamos que por fin estábamos dejando atrás la enfermedad. Sin embargo, recientemente Mateo presentó una nueva recaída a solo 6 meses de su trasplante complicando su situación y nos han recomendado buscar otras alternativas de tratamiento porque cada vez se están agotando las opciones”, relataron sus padres, Lizzeth y José Manuel Márquez. Ante este escenario, la familia encontró una posibilidad para continuar con la atención de Mateo fuera del País. Para reunir los recursos necesarios puso en marcha la colecta a través de la plataforma digital GoFundMe, “Ayúdanos a darle una oportunidad a Mateo”, con una meta de 2 millones de pesos. GoFundMe es una plataforma digital de crowdfunding (financiamiento colectivo) que permite a las personas recaudar dinero a través de internet para causas personales, emergencias médicas, proyectos, educación o apoyo a familiares y amigos. El dinero será utilizado para cubrir gastos médicos, traslado y estancia durante el proceso de atención. Hasta ahora, la campaña ha reunido más de 323 mil pesos mediante 304 donaciones, alrededor de 17 por ciento de la meta establecida.

“Mateo ha luchado durante más de tres años. Ha enfrentado momentos muy difíciles, dos recaídas y aun así continúa con nosotros, sonriendo, soñando y queriendo salir adelante. Hoy necesitamos de su ayuda para seguir luchando por su vida, como padres no podemos rendirnos, seguiremos luchando por nuestro hijo mientras exista una posibilidad para él”, señala la familia. UNA ENFERMEDAD DE RÁPIDA EVOLUCIÓN La leucemia linfoblástica aguda es un cáncer de crecimiento rápido que se origina en la médula ósea, tejido donde se producen las células sanguíneas, entre ellas los linfocitos, que participan en la defensa del organismo. En México, la LLA es uno de los tipos de cáncer con mayor presencia durante la infancia. De acuerdo con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), representa cerca de 50 por ciento de los cánceres infantiles y alrededor de 80 por ciento de las leucemias diagnosticadas en niñas y niños.