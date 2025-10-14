Mejoras en salud y educación serán foco del informe, afirma Gobernador de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, anunció que su segundo informe de gobierno, programado para finales de noviembre, destacará los avances en materia de salud y educación alcanzados durante su administración.

Durante una entrevista, el mandatario señaló que, aunque se han registrado mejoras sustanciales en los servicios de salud, aún existen áreas de oportunidad.

“No vamos a decir que tenemos la salud mejor que en Dinamarca, porque aquí no se trata de engañar a la gente; la gente ya se está dando cuenta de las incongruencias gigantes que han estado saliendo, se cayó el telón”, enfatizó.

Entre los logros mencionados, destacó la modernización de hospitales generales en todo el estado, la mejora de 133 centros de salud, la optimización en la atención a pacientes y un abasto de medicamentos que se mantiene en promedio en un 85 por ciento.

En materia educativa, el Gobernador adelantó que también se informará sobre los avances logrados, aunque no detalló cifras concretas, señalando que el informe completo se presentará en noviembre.

Jiménez Salinas insistió en que su administración busca resultados reales y tangibles, sin comparaciones engañosas con otros países, y reafirmó su compromiso de continuar con la mejora de los servicios públicos en beneficio de la población coahuilense.