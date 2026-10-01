Menor de edad da a luz en sala de espera de Hospital General de Piedras Negras

El suceso se registró aproximadamente a las 6 de la tarde de este jueves, cuando ante las señales de un posible parto, la familia de la joven acudió de emergencia para que fuera atendida.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una joven dio a luz en una sala de espera del Hospital General Salvador Chavarría en Piedras Negras , ante la ausencia de atención del personal médico.

De acuerdo con la familia, fueron alrededor de dos horas las que la menor de edad estuvo en los últimos momentos de la labor de parto sin que fuera atendida, por lo que el bebé terminó siendo expulsado en la sala de espera.

Algunos medios de la ciudad de Piedras Negras, han circulado un video sobre la escena, donde la familia de la menor y personas que se encontraban asistiendo la situación expresan la molestia hacia la falta de atención con la situación emergente.

“Nunca hacen caso, nadie hace caso”, expresan los presentes, mientras que se escucha el llanto de la menor de edad.

Tras dar a luz, en la escena aparecen al menos cuatro personas del personal médico, quienes ingresaron finalmente a la mujer con el bebé en brazos.

El alcalde de Piedras Negras quien confirmó que se trata de una joven menor de edad, manifestó que han dado instrucción para que la menor sea atendida por el personal de Bienestar del Municipio, mientras que la Secretaría de Salud, que tiene este hospital bajo su jurisdicción, mencionó que enviarán un comunicado.