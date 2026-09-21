Mercadito Mejora acerca productos de la canasta básica a bajo costo en Piedras Negras
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La estrategia busca ampliar la oferta de productos e insumos disponibles para las familias
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de respaldar la economía familiar, el programa Mercadito Mejora continúa llevando productos de la canasta básica a precios accesibles y con estándares de calidad directamente a las colonias de Piedras Negras, informó el delegado de la estrategia en el municipio, Franco González Treviño.
El funcionario explicó que, mediante un trabajo coordinado con empresarios y proveedores locales, se gestionan tarifas preferenciales sin sacrificar la calidad de los productos. Esta alianza comercial permite ampliar la oferta de insumos y generar un beneficio para los consumidores.
González Treviño reconoció que la situación económica actual representa un reto para los hogares nigropetenses, por lo que estas jornadas itinerantes buscan contribuir a reducir el gasto diario al eliminar intermediarios y acercar los puntos de venta a los sectores que más lo requieren.
Finalmente, el delegado reiteró que el programa mantendrá su recorrido por distintas colonias del municipio, con el objetivo de que sus beneficios lleguen a más familias.