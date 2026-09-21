Mercadito Mejora acerca productos de la canasta básica a bajo costo en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Mercadito Mejora acerca productos de la canasta básica a bajo costo en Piedras Negras
    Las jornadas ofrecen productos con estándares de calidad a precios preferenciales. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La estrategia busca ampliar la oferta de productos e insumos disponibles para las familias

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de respaldar la economía familiar, el programa Mercadito Mejora continúa llevando productos de la canasta básica a precios accesibles y con estándares de calidad directamente a las colonias de Piedras Negras, informó el delegado de la estrategia en el municipio, Franco González Treviño.

El funcionario explicó que, mediante un trabajo coordinado con empresarios y proveedores locales, se gestionan tarifas preferenciales sin sacrificar la calidad de los productos. Esta alianza comercial permite ampliar la oferta de insumos y generar un beneficio para los consumidores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/arranca-en-saltillo-el-mercadito-mejora-2026-mas-de-98-mil-familias-beneficiadas-en-coahuila-JA19195738

González Treviño reconoció que la situación económica actual representa un reto para los hogares nigropetenses, por lo que estas jornadas itinerantes buscan contribuir a reducir el gasto diario al eliminar intermediarios y acercar los puntos de venta a los sectores que más lo requieren.

Finalmente, el delegado reiteró que el programa mantendrá su recorrido por distintas colonias del municipio, con el objetivo de que sus beneficios lleguen a más familias.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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