Muere ciclista por golpe de calor en calles de Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 22 marzo 2026
    Muere ciclista por golpe de calor en calles de Piedras Negras
    El hecho ocurrió durante la tarde, en medio de altas temperaturas en la ciudad. ARCHIVO

El hombre se desvaneció mientras circulaba en bicicleta y cayó sobre la vía pública, donde fue localizado por vecinos que alertaron a emergencias

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre perdió la vida la tarde del viernes en calles de la colonia Las Malvinas, en Piedras Negras, luego de desvanecerse mientras circulaba en bicicleta en medio de altas temperaturas que superaban los 35 grados centígrados.

El hecho se registró sobre la calle Pedro Martínez, entre Juan Escutia y Juaristi, frente a un domicilio marcado con el número 100. De acuerdo con reportes de vecinos, el ciclista avanzaba por la vialidad cuando, de manera repentina, perdió el control y cayó de forma abrupta al pavimento, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

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Testigos en el lugar solicitaron apoyo a través del número de emergencias, tras percatarse de que el hombre no reaccionaba. Minutos más tarde, una ambulancia de la Cruz Roja arribó al sitio para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, al momento de su valoración, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas, en un contexto de temperaturas elevadas que han afectado a la región norte del estado. De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, Piedras Negras ha registrado jornadas de intenso calor, alcanzando hasta 37 grados centígrados en días recientes, lo que incrementa el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente durante actividades al aire libre.

Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y ordenar el levantamiento del cuerpo. Posteriormente, fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas de la muerte.

De manera preliminar, se presume que el deceso pudo estar relacionado con un golpe de calor, derivado de la exposición prolongada a las altas temperaturas mientras realizaba su recorrido en bicicleta.

Este hecho se suma a las condiciones climáticas extremas que se han presentado en la región, donde las autoridades han reiterado la importancia de tomar precauciones ante el calor, como evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado, a fin de reducir riesgos a la salud.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, que continuarán con las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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