Muere conductor tras estrellarse contra una palmera en la carretera Morelos-Nava

El percance ocurrió minutos antes de las 12:00 horas del domingo 1 de noviembre, a la altura de la pista Carolina. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor viajaba en un Chevrolet Impala blanco, sin placas de circulación, procedente de Nava y con dirección a Morelos.

NAVA, COAH.- Un automovilista perdió la vida luego de protagonizar un fuerte accidente cuando circulaba por la carretera que conecta a los municipios de Morelos y Nava , donde terminó impactándose contra una palmera del camellón central.

Presuntamente, el automovilista se desplazaba a velocidad inmoderada cuando perdió el control de la unidad y salió de su trayectoria hasta estrellarse contra una de las palmeras que dividen los carriles.

La fuerza del choque destrozó la parte frontal del vehículo y dejó al conductor atrapado entre los restos de la carrocería. Personal de Protección Civil y Bomberos de Nava acudió para atender la emergencia e intentar liberarlo, pero el hombre ya había fallecido a consecuencia de las lesiones.

Elementos del Mando Coordinado de Morelos tomaron conocimiento del accidente y resguardaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Las causas del percance serán determinadas por las autoridades, aunque de manera preliminar se señaló la posible velocidad excesiva como un factor. Hasta el momento, la información consultada no precisa la identidad del fallecido.

(Con información de medios locales)