Muere electricista tras recibir descarga mientras trabajaba en ejido Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Muere electricista tras recibir descarga mientras trabajaba en ejido Piedras Negras
    José Antonio López Flores realizaba labores eléctricas cuando aparentemente recibió una descarga que le habría provocado la muerte. CORTESÍA

El trabajador, de 44 años, fue localizado suspendido de un arnés a unos 24 pies de altura; autoridades investigan el accidente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un trabajador de 44 años murió mientras realizaba labores eléctricas en un domicilio de la calle Benito Juárez, en el sector Ejido Piedras Negras, en un accidente que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de investigación.

La víctima fue identificada como José Antonio López Flores, quien se desempeñaba como electricista. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba realizando trabajos en el inmueble marcado con el número 1218 cuando aparentemente sufrió una descarga eléctrica.

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Al llegar al lugar, las autoridades localizaron al trabajador suspendido boca abajo sobre una escalera de aproximadamente 24 pies de altura. El cuerpo permanecía sujeto mediante el arnés de seguridad que portaba durante las labores.

Personal de emergencia confirmó que ya no presentaba signos vitales. Durante la inspección inicial no se observaron a simple vista lesiones evidentes ni indicios de violencia, por lo que el caso fue considerado inicialmente como un posible accidente laboral.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron para tomar conocimiento de los hechos, acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente.

Aunque los primeros indicios señalan que López Flores habría recibido una descarga eléctrica mientras trabajaba, esta hipótesis todavía deberá ser confirmada por las autoridades.

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El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa de muerte.

El fallecimiento vuelve a poner en evidencia los riesgos a los que se enfrentan trabajadores que realizan labores de instalación y mantenimiento eléctrico, particularmente cuando desarrollan actividades a varios metros de altura.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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