Muere hombre de 56 años tras desplomarse en vía pública en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Muere hombre de 56 años tras desplomarse en vía pública en Piedras Negras
    El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para determinar la causa del fallecimiento. ARCHIVO

Automovilistas solicitaron ayuda al número de emergencias; socorristas confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales y el cuerpo fue llevado al Semefo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de 56 años perdió la vida mientras se encontraba en la vía pública, cerca del cruce de los bulevares Venustiano Carranza y Centenario, en Piedras Negras. Los primeros reportes apuntan a que pudo haber sufrido un infarto, aunque la causa deberá confirmarse mediante estudios forenses.

El fallecido fue identificado como Alberto ¨N¨, quien quedó tendido a un costado de la carpeta asfáltica. La situación fue advertida por automovilistas que transitaban por el sector y solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Rescatan a osezno con collar y correa en una vivienda de Piedras Negras

Al lugar acudieron socorristas del cuerpo de Bomberos, quienes revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil de Coahuila tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes.

Por disposición de las autoridades, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para establecer oficialmente las causas del fallecimiento.

De manera preliminar, se señaló que el hombre pudo haber sufrido un infarto fulminante; sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada por los resultados periciales.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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