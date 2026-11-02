Muere hombre de 56 años tras desplomarse en vía pública en Piedras Negras

El fallecido fue identificado como Alberto ¨N¨, quien quedó tendido a un costado de la carpeta asfáltica. La situación fue advertida por automovilistas que transitaban por el sector y solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de 56 años perdió la vida mientras se encontraba en la vía pública, cerca del cruce de los bulevares Venustiano Carranza y Centenario, en Piedras Negras . Los primeros reportes apuntan a que pudo haber sufrido un infarto, aunque la causa deberá confirmarse mediante estudios forenses.

Al lugar acudieron socorristas del cuerpo de Bomberos, quienes revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil de Coahuila tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes.

Por disposición de las autoridades, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para establecer oficialmente las causas del fallecimiento.

De manera preliminar, se señaló que el hombre pudo haber sufrido un infarto fulminante; sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada por los resultados periciales.

(Con información de medios locales)