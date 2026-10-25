Muere joven de 20 años tras ser herido con arma blanca en Piedras Negras

De acuerdo con información publicada por medios locales, el joven presentaba una herida penetrante de aproximadamente dos centímetros en la parte posterior del tórax izquierdo, provocada presuntamente con un objeto punzocortante durante un ataque ocurrido días antes.

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Luego de permanecer bajo atención médica por las lesiones que sufrió durante una agresión, Cristian Alonso “N”, de 20 años, falleció la mañana del sábado en la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Piedras Negras.

LO AGREDEN EN UNA TIENDA

Los antecedentes del caso señalan que los hechos ocurrieron en una tienda de conveniencia ubicada sobre la calle Aguavientos, en el fraccionamiento Valle de las Flores, donde presuntamente participaron un hombre y una mujer.

Según las versiones difundidas, la víctima habría señalado a ambas personas como quienes lo agredieron. Sin embargo, las circunstancias que originaron el enfrentamiento y la mecánica de los hechos deberán ser establecidas mediante las investigaciones correspondientes.

SE COMPLICA SU ESTADO DE SALUD

En los últimos días, el estado de salud del joven se complicó y tuvo que recibir atención hospitalaria nuevamente. Los reportes periodísticos indican que presentó un proceso infeccioso que agravó su condición, por lo que fue ingresado a cirugía; pese a la intervención médica, falleció.

Tras confirmarse el deceso, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para tomar conocimiento del caso y realizar las diligencias correspondientes. También se reportó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Las autoridades ministeriales deberán determinar las circunstancias de la agresión, establecer las responsabilidades correspondientes y esclarecer si existen personas relacionadas con el caso. Hasta la información consultada, no se confirmó públicamente la detención de los señalados.

(Con información de medios locales)