Vino Fest 2026 consolida a Piedras Negras como destino enoturístico con éxito rotundo

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Piedras Negras
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    Vino Fest 2026 consolida a Piedras Negras como destino enoturístico con éxito rotundo
    El Vino Fest reunió a productores y visitantes en torno a la cultura vitivinícola de Coahuila durante dos jornadas en Piedras Negras. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El encuentro incluyó degustaciones de etiquetas regionales, talleres para principiantes, muestras gastronómicas y actividades culturales durante dos días en el restaurante Heroico

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con la participación de 10 casas vinícolas, una amplia oferta gastronómica y talleres especializados, este fin de semana concluyó la segunda edición del Vino Fest 2026 en Piedras Negras. El evento, realizado el viernes 23 y el sábado 24 de octubre en las instalaciones del restaurante Heroico, reunió a miles de turistas y habitantes locales para impulsar la cultura vitivinícola de Coahuila y posicionar a la región Norte como un referente del turismo en la entidad.

Organizado por Adalberto Peña y José Carlos Palacios, el festival regresó este año con mejoras significativas derivadas de la experiencia de su primera edición, ofreciendo una experiencia más completa y atractiva para los asistentes.

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VARIEDAD Y TALENTO REGIONAL

Durante el encuentro, las 10 vinícolas participantes presentaron entre cuatro y cinco etiquetas cada una, lo que permitió al público degustar entre 40 y 50 variedades de vino. La oferta se complementó con expositores de mezcal y tequila, así como con productores regionales de quesos y charcutería, promoviendo la riqueza gastronómica del estado.

$!El encuentro se realizó en el restaurante Heroico, con actividades enfocadas en el vino, la gastronomía y las expresiones artísticas.
El encuentro se realizó en el restaurante Heroico, con actividades enfocadas en el vino, la gastronomía y las expresiones artísticas. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Uno de los momentos más destacados del festival fue la participación de la Universidad Tecnológica de Parras, cuyos estudiantes presentaron un proyecto de elaboración de vino desarrollado con el respaldo técnico del reconocido enólogo Paco Rodríguez, de Casa Madero. Esta presentación permitió visibilizar el talento joven y el rigor académico en la producción vitivinícola de Coahuila.

$!Los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar entre 40 y 50 variedades de vino presentadas por productores participantes.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar entre 40 y 50 variedades de vino presentadas por productores participantes. JOSUÉ RODRÍGUEZ

NOVEDADES Y ATRACTIVOS CULTURALES

Como parte de las innovaciones de esta edición, se impartieron talleres exprés de aproximadamente 30 minutos, diseñados especialmente para principiantes interesados en aprender sobre las características, los sabores y las variedades del vino.

$!Diez casas vinícolas participaron en la segunda edición del Vino Fest 2026, realizada los días 23 y 24 de octubre en Piedras Negras.
Diez casas vinícolas participaron en la segunda edición del Vino Fest 2026, realizada los días 23 y 24 de octubre en Piedras Negras. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El ambiente estuvo amenizado por música de DJ y la presentación en vivo de un grupo de flamenco. Además, los asistentes pudieron apreciar el trabajo artístico del escultor Osvaldo Chacón, originario de Ciudad Acuña, quien exhibió una de sus obras en el recinto.

Cabe destacar que Osvaldo ha mostrado su trabajo en exposiciones internacionales en Roma, Italia, así como en la Ciudad de México, Nueva York y Chicago.

$!Productores regionales ofrecieron quesos, charcutería y bebidas como mezcal y tequila durante el encuentro gastronómico.
Productores regionales ofrecieron quesos, charcutería y bebidas como mezcal y tequila durante el encuentro gastronómico. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Con este tipo de iniciativas, los organizadores buscan afianzar el Vino Fest como una tradición anual que fortalezca la economía, el turismo y la identidad cultural de la región Norte de Coahuila.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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