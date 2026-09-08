Muere joven migrante en Piedras Negras; investigan probable golpe de calor

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Piedras Negras
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    Muere joven migrante en Piedras Negras; investigan probable golpe de calor
    Brayan Miguel Pérez Ramos, joven hondureño de 20 años, murió durante las primeras horas de este martes en el Hospital General Salvador Chavarría de Piedras Negras. ARCHIVO

El joven, originario de Honduras, llegó al hospital a bordo de un vehículo particular; autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven migrante hondureño de 20 años perdió la vida en Piedras Negras, Coahuila, durante las primeras horas de este martes en el Hospital General Salvador Chavarría, luego de ingresar la noche anterior con un cuadro grave de deshidratación y una temperatura corporal elevada, por lo que inicialmente se consideró como probable causa de muerte un golpe de calor.

El fallecido fue identificado como Brayan Miguel Pérez Ramos, originario de Honduras. De acuerdo con el reporte del área de Trabajo Social del hospital, el joven ingresó alrededor de las 23:26 horas del lunes a bordo de un vehículo particular y, al momento de su llegada, no se encontraba acompañado por familiares.

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Según los reportes conocidos sobre el caso, Pérez Ramos presentaba un severo cuadro de deshidratación y una temperatura corporal que habría alcanzado los 41 grados centígrados, condiciones que agravaron rápidamente su estado de salud.

A pesar de la atención médica recibida, el joven falleció durante la madrugada de este martes en el propio hospital. El deceso fue notificado a las autoridades correspondientes para el desarrollo de las diligencias legales y periciales.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del fallecimiento y se realizaron las actuaciones necesarias para determinar las circunstancias en que ocurrió la muerte.

La hipótesis inicial apunta a que la exposición a temperaturas extremas y la deshidratación pudieron desencadenar un golpe de calor; sin embargo, esta condición debe considerarse todavía como una causa probable y no como una determinación médica o forense definitiva.

El caso ocurre en Piedras Negras, municipio fronterizo que durante esta temporada registra condiciones de calor extremo, situación que representa un riesgo particularmente elevado para personas que permanecen durante periodos prolongados a la intemperie, entre ellas quienes se encuentran en tránsito migratorio.

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La muerte de Brayan Miguel Pérez Ramos vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los migrantes durante su recorrido por la frontera norte, especialmente cuando la exposición prolongada al calor se combina con falta de hidratación y condiciones físicas adversas.

Será mediante los procedimientos periciales correspondientes como las autoridades podrán establecer con precisión la causa del fallecimiento y determinar si el golpe de calor fue efectivamente el factor que provocó la muerte del joven hondureño.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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