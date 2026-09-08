Muere joven migrante en Piedras Negras; investigan probable golpe de calor

El fallecido fue identificado como Brayan Miguel Pérez Ramos, originario de Honduras. De acuerdo con el reporte del área de Trabajo Social del hospital, el joven ingresó alrededor de las 23:26 horas del lunes a bordo de un vehículo particular y, al momento de su llegada, no se encontraba acompañado por familiares.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven migrante hondureño de 20 años perdió la vida en Piedras Negras , Coahuila, durante las primeras horas de este martes en el Hospital General Salvador Chavarría, luego de ingresar la noche anterior con un cuadro grave de deshidratación y una temperatura corporal elevada, por lo que inicialmente se consideró como probable causa de muerte un golpe de calor.

Según los reportes conocidos sobre el caso, Pérez Ramos presentaba un severo cuadro de deshidratación y una temperatura corporal que habría alcanzado los 41 grados centígrados, condiciones que agravaron rápidamente su estado de salud.

A pesar de la atención médica recibida, el joven falleció durante la madrugada de este martes en el propio hospital. El deceso fue notificado a las autoridades correspondientes para el desarrollo de las diligencias legales y periciales.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del fallecimiento y se realizaron las actuaciones necesarias para determinar las circunstancias en que ocurrió la muerte.

La hipótesis inicial apunta a que la exposición a temperaturas extremas y la deshidratación pudieron desencadenar un golpe de calor; sin embargo, esta condición debe considerarse todavía como una causa probable y no como una determinación médica o forense definitiva.

El caso ocurre en Piedras Negras, municipio fronterizo que durante esta temporada registra condiciones de calor extremo, situación que representa un riesgo particularmente elevado para personas que permanecen durante periodos prolongados a la intemperie, entre ellas quienes se encuentran en tránsito migratorio.