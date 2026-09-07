Muere joven texano al volcar su RZR en calles de Allende, Coahuila

La víctima fue identificada como José de Jesús Esparza, de 23 años, quien tenía su domicilio en Brownsville. El accidente ocurrió sobre la avenida Venustiano Carranza, en el cruce con la calle Mineral de la Esperanza, cerca del CECyTEC de Allende.

ALLENDE, COAH.- Un paseo terminó en tragedia la noche del domingo en Allende , Coahuila, donde un joven de 23 años, originario de Brownsville, Texas, perdió la vida luego de que el vehículo recreativo tipo reiser (RZR) en el que viajaba sufriera una aparatosa volcadura.

El reporte movilizó a elementos de Seguridad Pública Municipal, así como a paramédicos y cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio para atender a los tripulantes del vehículo. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, Esparza perdió la vida en el lugar.

De acuerdo con información recabada tras el accidente, otras dos personas que viajaban en el RZR resultaron lesionadas y fueron trasladadas para recibir atención médica. Sus identidades y condición permanecían bajo reserva de las autoridades.

El vehículo involucrado, un Can-Am RZR de color azul con negro, terminó volcado después del percance. Una de las líneas de investigación apunta a que la unidad habría circulado a velocidad considerable antes de perder el control, aunque esta versión deberá ser confirmada mediante los peritajes correspondientes.

Tras conocer la tragedia, familiares y amigos expresaron su pesar por la muerte del joven. En redes sociales, su madre compartió un mensaje de despedida en el que manifestó el profundo dolor provocado por la pérdida de su hijo.