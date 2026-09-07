Muere joven texano al volcar su RZR en calles de Allende, Coahuila

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    Muere joven texano al volcar su RZR en calles de Allende, Coahuila
    El vehículo Can-Am RZR en el que viajaba José de Jesús Esparza, de 23 años y originario de Brownsville, Texas, terminó volcado sobre la avenida Venustiano Carranza, en Allende. CORTESÍA

El joven, originario de Brownsville, perdió la vida a consecuencia de las graves lesiones; hay otras dos personas lesionadas

ALLENDE, COAH.- Un paseo terminó en tragedia la noche del domingo en Allende, Coahuila, donde un joven de 23 años, originario de Brownsville, Texas, perdió la vida luego de que el vehículo recreativo tipo reiser (RZR) en el que viajaba sufriera una aparatosa volcadura.

La víctima fue identificada como José de Jesús Esparza, de 23 años, quien tenía su domicilio en Brownsville. El accidente ocurrió sobre la avenida Venustiano Carranza, en el cruce con la calle Mineral de la Esperanza, cerca del CECyTEC de Allende.

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El reporte movilizó a elementos de Seguridad Pública Municipal, así como a paramédicos y cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio para atender a los tripulantes del vehículo. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, Esparza perdió la vida en el lugar.

De acuerdo con información recabada tras el accidente, otras dos personas que viajaban en el RZR resultaron lesionadas y fueron trasladadas para recibir atención médica. Sus identidades y condición permanecían bajo reserva de las autoridades.

El vehículo involucrado, un Can-Am RZR de color azul con negro, terminó volcado después del percance. Una de las líneas de investigación apunta a que la unidad habría circulado a velocidad considerable antes de perder el control, aunque esta versión deberá ser confirmada mediante los peritajes correspondientes.

Tras conocer la tragedia, familiares y amigos expresaron su pesar por la muerte del joven. En redes sociales, su madre compartió un mensaje de despedida en el que manifestó el profundo dolor provocado por la pérdida de su hijo.

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Agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en el lugar. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para establecer con precisión cómo ocurrió la volcadura y determinar las circunstancias que provocaron el fatal desenlace.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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