Mujer pierde dedos del pie al ser atropellada en Nava, Coahuila

La afectada fue identificada como Sara Elizabeth Ramírez Medrano, de acuerdo con la información proporcionada por el Mando Coordinado de Nava sobre el percance reportado la mañana de este lunes.

NAVA, COAH.- Una mujer de 45 años sufrió este lunes la pérdida de algunos dedos del pie derecho después de ser atropellada por un tractocamión en el cruce de las calles Múzquiz y Venustiano Carranza, a la altura de la tienda Soriana, en Nava , Coahuila. El conductor permaneció en el lugar y fue asegurado por las autoridades.

La gravedad de la lesión requirió la intervención de Protección Civil y Bomberos, cuyo personal acudió al punto del atropellamiento para brindarle atención prehospitalaria. Posteriormente, la mujer fue llevada al Centro de Salud para recibir asistencia médica.

El reporte policial precisó que la amputación afectó algunos dedos del pie derecho. La atención de la lesionada y su traslado estuvieron a cargo de los servicios de emergencia que respondieron al incidente.

En el sitio también permaneció el operador del tractocamión, identificado como Antonio Garduño Bolaños, de 66 años, quien proporcionó sus datos a las autoridades y señaló tener su domicilio en la colonia Del Valle.

El Mando Coordinado informó que el hombre fue asegurado y será puesto a disposición del Ministerio Público. Esa autoridad tendrá a su cargo la investigación correspondiente para establecer las circunstancias del atropellamiento y determinar su situación jurídica.

La información sobre su permanencia en el lugar forma parte del reporte de la corporación municipal, que documentó tanto la identidad del conductor como la de la mujer lesionada y la intervención de los cuerpos de auxilio.