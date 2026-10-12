Mujer pierde dedos del pie al ser atropellada en Nava, Coahuila

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    Mujer pierde dedos del pie al ser atropellada en Nava, Coahuila
    El atropellamiento ocurrió en el cruce de Múzquiz y Venustiano Carranza, a la altura de Soriana. La mujer sufrió la amputación de algunos dedos del pie derecho, informó el Mando Coordinado. CORTESÍA

El accidente ocurrió en el cruce de Múzquiz y Venustiano Carranza; el operador permaneció en el sitio

NAVA, COAH.- Una mujer de 45 años sufrió este lunes la pérdida de algunos dedos del pie derecho después de ser atropellada por un tractocamión en el cruce de las calles Múzquiz y Venustiano Carranza, a la altura de la tienda Soriana, en Nava, Coahuila. El conductor permaneció en el lugar y fue asegurado por las autoridades.

La afectada fue identificada como Sara Elizabeth Ramírez Medrano, de acuerdo con la información proporcionada por el Mando Coordinado de Nava sobre el percance reportado la mañana de este lunes.

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La gravedad de la lesión requirió la intervención de Protección Civil y Bomberos, cuyo personal acudió al punto del atropellamiento para brindarle atención prehospitalaria. Posteriormente, la mujer fue llevada al Centro de Salud para recibir asistencia médica.

El reporte policial precisó que la amputación afectó algunos dedos del pie derecho. La atención de la lesionada y su traslado estuvieron a cargo de los servicios de emergencia que respondieron al incidente.

En el sitio también permaneció el operador del tractocamión, identificado como Antonio Garduño Bolaños, de 66 años, quien proporcionó sus datos a las autoridades y señaló tener su domicilio en la colonia Del Valle.

El Mando Coordinado informó que el hombre fue asegurado y será puesto a disposición del Ministerio Público. Esa autoridad tendrá a su cargo la investigación correspondiente para establecer las circunstancias del atropellamiento y determinar su situación jurídica.

La información sobre su permanencia en el lugar forma parte del reporte de la corporación municipal, que documentó tanto la identidad del conductor como la de la mujer lesionada y la intervención de los cuerpos de auxilio.

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El caso tendrá seguimiento ministerial para esclarecer cómo ocurrió el contacto entre la unidad de carga y la afectada en esta intersección. La determinación de responsabilidades quedará sujeta a los resultados de las diligencias.

Mientras la mujer fue canalizada a atención médica por la lesión sufrida, la actuación policial se concentró en el aseguramiento del operador y su próxima presentación ante la autoridad investigadora, conforme a lo comunicado por el Mando Coordinado de Nava.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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