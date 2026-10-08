Nava, Coahuila, se prepara para el gran salto económico: activan Consejo de Desarrollo Industrial

NAVA, COAH.- Ante el acelerado dinamismo económico de la franja fronteriza del norte de Coahuila, el municipio de Nava ha dado un paso decisivo hacia la consolidación industrial. El alcalde Iván Ochoa encabezó la reunión estratégica para avanzar en la formalización del Consejo de Desarrollo de Nava, un organismo plural que articulará los esfuerzos de los sectores productivos para dar rumbo, orden y visión de largo plazo al crecimiento de la región.

Una ubicación fronteriza privilegiada y un imán global

Nava y toda la región norte de Coahuila se encuentran en un punto neurálgico del comercio internacional y la agroindustria, sirviendo de puente natural con los mercados globales. La zona destaca por albergar operaciones de talla mundial, siendo el caso más emblemático la presencia de Constellation Brands, la planta de producción de cerveza más grande del mundo, cuyo impacto trasciende fronteras y posiciona a la región como un referente indiscutible de inversión extranjera directa, manufactura avanzada y exportación de alta calidad.

Este flujo industrial exige una infraestructura robusta y una proveeduría local altamente competitiva, retos que el nuevo Consejo busca atender de manera frontal.

Liderazgo y visión estratégica

Durante el encuentro, el edil dio la bienvenida al exgobernador de Coahuila y destacado empresario del sector energético, Rogelio Montemayor Seguy, cuya participación fue calificada como clave para detonar proyectos estratégicos y aprovechar las nuevas oportunidades del fenómeno del nearshoring y la expansión industrial.

Ochoa subrayó que el municipio vive un momento histórico de transformación, lo que hace indispensable contar con una estructura organizada que represente con firmeza a los sectores de comercio exterior, logística, transporte, agropecuario y manufactura industrial. Según explicó el alcalde, cada sector designará mediante consenso a un consejero titular y a un suplente, garantizando que las decisiones surjan directamente de quienes conocen a fondo las necesidades del sector productivo.

Cadena de valor y beneficio local

Uno de los ejes rectores de este nuevo Consejo es asegurar que el crecimiento macroeconómico se traduzca en bienestar real para las familias navenses y de la región fronteriza. El presidente municipal advirtió sobre la necesidad de fortalecer la economía circular local, poniendo como ejemplo que la proveeduría para grandes proyectos —como los vinculados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)— en ocasiones recae en empresas externas, dejando fuera a la fuerza laboral y comercial establecida en el municipio.

“No es un no para nadie; al contrario, hay que ordenar las cosas y hacer que les vaya bien a todos”, expresó Ochoa. El objetivo es estructurar un padrón y un vínculo directo para que las grandes corporaciones —como Constellation Brands y otras industrias ancla— encuentren en los proveedores locales aliados confiables en rubros como refacciones, transporte, logística especializada y servicios generales.

Con una política de puertas abiertas, la administración de Iván Ochoa busca consolidar un modelo de gobernanza en el que gobierno, iniciativa privada y sociedad trabajen de la mano. Con este Consejo de Desarrollo, Nava se declara lista para convertir el potencial industrial de su frontera en más empleos formales, derrama económica y desarrollo sostenible para toda la comunidad.