Navidad es tiempo de paz y misericordia, afirma obispo de Piedras Negras

Piedras Negras
/ 25 diciembre 2025
    Navidad es tiempo de paz y misericordia, afirma obispo de Piedras Negras
    El Obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Miranda, deseó alegría, paz y amor. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El prelado destacó la importancia de permitir que Jesucristo transforme la vida de los creyentes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En su mensaje con motivo de la Navidad, el obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, hizo un llamado a la comunidad católica a abrir el corazón al nacimiento del Niño Dios, como fuente de alegría, paz y amor para la vida personal y familiar.

El prelado subrayó la importancia de permitir la entrada de Jesucristo en el corazón de cada creyente, a fin de experimentar su perdón y su infinita misericordia, valores que —dijo— cobran especial sentido en estas fechas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila suma 90 días sin sarampión

Miranda Guardiola destacó que el mensaje del nacimiento de Jesús invita a vivir desde la humildad y el servicio, recordando que “Dios se manifiesta en lo pequeño” y en las acciones cotidianas de cada persona.

“Desde la sencillez de nuestra vida, nuestro servicio y nuestras obras, podemos reflejar la grandeza del Señor y la inmensidad de Dios”, expresó.

Finalmente, el obispo extendió sus mejores deseos a las familias de la región, exhortándolas a vivir la Navidad con espíritu de fraternidad, esperanza y renovación interior.

