Obispo de Piedras Negras celebra dos años de ministerio y llama a cuidar la dignidad humana y los recursos naturales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Al cumplir dos años al frente de la Diócesis de Piedras Negras, el obispo Alfonso Miranda Guardiola expresó su gratitud a Dios y a la comunidad católica, al destacar que durante este periodo ha recorrido los 16 municipios que conforman la diócesis, visitado todas las parroquias y fortalecido el trabajo pastoral en la región. El prelado señaló que uno de los principales proyectos que impulsa actualmente es la reestructuración integral del Seminario Diocesano, mediante la revisión del modelo educativo y del plan de formación de los futuros sacerdotes. Indicó que este proceso se desarrolla con la participación de los equipos formativos, con el propósito de fortalecer la preparación académica, humana y espiritual de los seminaristas.

Asimismo, recordó que el aniversario de su llegada a la diócesis coincidió con la conmemoración del centenario de la suspensión del culto público en México, por lo que destacó el mensaje emitido por el Episcopado Mexicano en defensa de la libertad religiosa y en memoria de quienes perdieron la vida por sus convicciones durante ese periodo histórico. En relación con las altas temperaturas y los problemas de abastecimiento de agua y energía eléctrica en la región, Alfonso Miranda Guardiola exhortó a la población a hacer un uso responsable de los recursos naturales. Señaló que, independientemente del debate sobre el cambio climático, el aumento de las temperaturas es una realidad que obliga a reforzar las acciones para el cuidado del agua ante la creciente demanda provocada por las condiciones extremas de calor. Respecto al fenómeno migratorio, lamentó el fallecimiento de dos personas migrantes en el condado de Maverick, Texas, presuntamente a consecuencia de las altas temperaturas, e hizo un llamado para que las políticas migratorias se apliquen con pleno respeto a la dignidad humana. “Cada nación tiene derecho a hacer cumplir sus leyes, pero siempre debe prevalecer el respeto a los derechos fundamentales de las personas”, expresó.

Sobre el caso de la estudiante fallecida en una escuela militarizada, el obispo exhortó a las instituciones educativas a reforzar sus protocolos de seguridad para prevenir situaciones de riesgo. Consideró que cualquier determinación de las autoridades debe garantizar la protección de los alumnos, sin afectar el derecho a la educación ni la estabilidad laboral del personal docente. Finalmente, reiteró la importancia de fortalecer los mecanismos de protección en los planteles educativos, privilegiando la seguridad de niñas, niños y adolescentes, así como el cumplimiento de la ley, con el objetivo de ofrecer entornos escolares seguros que favorezcan su desarrollo integral.