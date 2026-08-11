Obispo de Piedras Negras pide garantizar derechos de niños con discapacidad tras denuncia contra Colegio México

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Miranda Guardiola, exhortó a las instituciones educativas y autoridades civiles a garantizar la dignidad y los derechos de dos menores con discapacidad, luego de que se denunciara su rechazo en el Colegio México.

El obispo explicó que, tras conocer el caso por los medios, estableció contacto con el área de Pastoral Educativa y con religiosas vinculadas al plantel para escuchar directamente las versiones de las partes involucradas. Subrayó que su postura es privilegiar el diálogo antes de emitir juicios.