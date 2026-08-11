Obispo de Piedras Negras pide garantizar derechos de niños con discapacidad tras denuncia contra Colegio México
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Alfonso Miranda Guardiola señaló que conoció el caso por medios de comunicación y llamó a privilegiar el diálogo y mantener la supervisión de autoridades educativas y de derechos humanos
PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Miranda Guardiola, exhortó a las instituciones educativas y autoridades civiles a garantizar la dignidad y los derechos de dos menores con discapacidad, luego de que se denunciara su rechazo en el Colegio México.
El obispo explicó que, tras conocer el caso por los medios, estableció contacto con el área de Pastoral Educativa y con religiosas vinculadas al plantel para escuchar directamente las versiones de las partes involucradas. Subrayó que su postura es privilegiar el diálogo antes de emitir juicios.
Miranda Guardiola señaló que el caso debe mantenerse bajo la supervisión de la Secretaría de Educación Pública y en comunicación con la oficina de Derechos Humanos, a fin de evitar cualquier vulneración a la dignidad de los menores.
“El colegio, la familia y la sociedad tienen una responsabilidad compartida: asegurar que los niños puedan continuar con su formación en condiciones adecuadas”, afirmó.
El obispo reconoció que, si el plantel enfrenta limitaciones para atender las necesidades particulares de los menores, deben buscarse alternativas con apoyo del Estado, el municipio y la Iglesia.