Alertan por incremento de infartos en la Región Norte; atienden hasta tres por semana

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 23 febrero 2026
    Alertan por incremento de infartos en la Región Norte; atienden hasta tres por semana
    El Hospital General “Salvador Chavarría” reportó un aumento en la atención de pacientes con problemas cardiológicos graves, principalmente infartos. Archivo

La mayoría de los casos se registra en personas de entre 40 y 60 años, grupo que concentra actualmente la mayor incidencia de infartos en la región

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Hospital General “Salvador Chavarría” reportó un aumento en la atención de pacientes con problemas cardiológicos graves, principalmente infartos. Cada semana se reciben entre uno y tres casos, lo que refleja una elevada incidencia de enfermedades cardiovasculares en la Región Norte de Coahuila.

El director del hospital, Agustín Aguilar, explicó que todo paciente que ingresa con un infarto recibe atención inmediata. En situaciones que requieren tratamiento especializado se activa el protocolo denominado “código infarto”, el cual permite el traslado oportuno a Saltillo para recibir atención cardiológica avanzada.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: confirman identidad de ex policía y mujer calcinados en la Ribereña

En la capital del estado, especialistas determinan el procedimiento más adecuado, ya sea intervención quirúrgica o manejo clínico especializado. Aguilar destacó que este mecanismo ha demostrado ser eficiente dentro de la red hospitalaria estatal.

El funcionario señaló que los principales factores de riesgo son la hipertensión, la diabetes y las enfermedades metabólicas como el sobrepeso y el colesterol elevado. Añadió que la dieta característica de la región, con alto consumo de grasas, incrementa la probabilidad de padecimientos cardíacos.

Contrario a lo que se piensa, la mayoría de los casos no se presentan en adultos mayores, sino en personas de entre 40 y 60 años, grupo que concentra actualmente la mayor incidencia de problemas cardiológicos atendidos en el hospital. En los adultos mayores, en cambio, los eventos más frecuentes son los accidentes cerebrovasculares, que requieren un manejo similar al de los infartos por tratarse de afectaciones vasculares que demandan atención inmediata.

Finalmente, Aguilar hizo un llamado a la población para mantener un control adecuado de enfermedades crónicas, mejorar los hábitos alimenticios y acudir periódicamente a revisión médica, con el fin de prevenir complicaciones que puedan poner en riesgo la vida.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
atención médica

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vendiendo humo

Vendiendo humo
true

Sin ‘El Mencho’, nuevo frente de guerra
true

POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje
Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, informó sobre el despliegue de 10 mil elementos para reforzar la seguridad en Coahuila.

Blindan Coahuila con 10 mil efectivos tras operativos federales y tensiones nacionales
El presidente de Estados Unidos llamó a México a reforzar sus acciones contra el narcotráfico tras la violencia registrada después de la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG.

Trump pide a México a ’intensificar’ sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas
Combates del boxeo amateur marcaron la definición de finalistas en Saltillo.

Quedan listas las finales del Torneo de Box Auténticos Novatos 2026 en Saltillo
El flujo de petroleros hacia la isla casi ha cesado, dejando las estaciones de servicio vacías y a la nación al borde de una crisis humanitaria y energética sin precedentes.

Un nuevo bloqueo de EU está sofocando a Cuba
La exhibición de BYD en Auto Shanghai 2025, en Shanghái, China, el 23 de abril de 2025.

Las acciones caen. Las ventas se enfrían. ¿Qué pasa en el mercado chino de vehículos eléctricos?