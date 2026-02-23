Alertan por incremento de infartos en la Región Norte; atienden hasta tres por semana

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Hospital General “Salvador Chavarría” reportó un aumento en la atención de pacientes con problemas cardiológicos graves, principalmente infartos. Cada semana se reciben entre uno y tres casos, lo que refleja una elevada incidencia de enfermedades cardiovasculares en la Región Norte de Coahuila.

El director del hospital, Agustín Aguilar, explicó que todo paciente que ingresa con un infarto recibe atención inmediata. En situaciones que requieren tratamiento especializado se activa el protocolo denominado “código infarto”, el cual permite el traslado oportuno a Saltillo para recibir atención cardiológica avanzada.

En la capital del estado, especialistas determinan el procedimiento más adecuado, ya sea intervención quirúrgica o manejo clínico especializado. Aguilar destacó que este mecanismo ha demostrado ser eficiente dentro de la red hospitalaria estatal.

El funcionario señaló que los principales factores de riesgo son la hipertensión, la diabetes y las enfermedades metabólicas como el sobrepeso y el colesterol elevado. Añadió que la dieta característica de la región, con alto consumo de grasas, incrementa la probabilidad de padecimientos cardíacos.

Contrario a lo que se piensa, la mayoría de los casos no se presentan en adultos mayores, sino en personas de entre 40 y 60 años, grupo que concentra actualmente la mayor incidencia de problemas cardiológicos atendidos en el hospital. En los adultos mayores, en cambio, los eventos más frecuentes son los accidentes cerebrovasculares, que requieren un manejo similar al de los infartos por tratarse de afectaciones vasculares que demandan atención inmediata.

Finalmente, Aguilar hizo un llamado a la población para mantener un control adecuado de enfermedades crónicas, mejorar los hábitos alimenticios y acudir periódicamente a revisión médica, con el fin de prevenir complicaciones que puedan poner en riesgo la vida.