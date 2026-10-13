Piden atender desde la federación carencias del IMSS en el norte de Coahuila

La funcionaria señaló que, si bien la administración del instituto corresponde al ámbito federal, la oficina a su cargo recibe a diario múltiples quejas por la falta de medicamentos, escasez de médicos especialistas y tiempos de espera prolongados para la asignación de citas.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante los constantes reportes ciudadanos y las protestas del personal médico, la subsecretaria de Gobierno en la región Norte, Sonia Villarreal Pérez, hizo un llamado enérgico a las autoridades federales para resolver las deficiencias críticas que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Cuestionada sobre las recientes manifestaciones de trabajadores de la salud —quienes han denunciado carencia de insumos, equipo y recursos—, Villarreal Pérez consideró urgente que el Gobierno Federal revise a fondo la operación interna de la institución.

“Un llamado a las personas encargadas, no obviamente las de aquí de Piedras Negras, sino a nivel federal, para que atiendan este tema de aquí del Seguro Social”, expresó la funcionaria, insistiendo en la necesidad de garantizar condiciones dignas para los derechohabientes.

Por otra parte, la subsecretaria destacó que el Gobierno del Estado ha canalizado recursos propios para fortalecer la infraestructura médica local, particularmente en el Hospital General “Salvador Chavarría” de Piedras Negras.

Reconoció que aún existen retos complejos —como el caso reciente de un paciente que requería cirugía de columna—, pero subrayó que la actual administración estatal mantiene una fuerte inversión y una coordinación estrecha para mejorar la calidad del servicio.

Finalmente, Villarreal Pérez recordó que dicho hospital está destinado a la población abierta que carece de seguridad social (IMSS o ISSSTE). En ese sentido, reiteró que, bajo las instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se continuará trabajando para consolidar un sistema de salud más eficiente y cercano a los coahuilenses.