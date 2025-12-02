Piedras Negras a un caso de igualar el año pasado: registra 28 suicidios en 2025

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Las autoridades ministeriales confirmaron que Piedras Negras acumula 28 suicidios en lo que va del 2025, una cifra que coloca al año prácticamente al nivel del periodo anterior, cuando el cierre oficial quedó en 29 casos. La actualización se dio tras registrarse un nuevo fallecimiento en la colonia Coros, donde agentes respondieron al reporte de una persona localizada sin vida.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que los decesos corresponden únicamente a casos de asfixia mecánica, método que las víctimas emplearon para quitarse la vida. De acuerdo con las estadísticas recientes, el fenómeno continúa afectando principalmente a hombres, quienes representan alrededor del 90% de los casos documentados.

Las autoridades detallaron que la edad de las personas que han terminado con su vida durante este año abarca desde los 17 hasta los 50 años. Este rango amplio evidencia que el problema no se concentra en un solo grupo poblacional; por el contrario, involucra tanto a jóvenes que apenas inician su vida adulta como a personas en etapas más avanzadas, lo que mantiene la alerta entre los organismos encargados de la investigación.

En los incidentes donde los intentos de suicidio no lograron consumarse, los afectados fueron canalizados de inmediato con especialistas en psicología. La Fiscalía señaló que esta intervención busca reducir el riesgo de reincidencia y brindar acompañamiento emocional oportuno a las personas que enfrentan crisis severas.

El recuento de casos del 2025 deja ver una tendencia que se mantiene prácticamente sin variaciones respecto al año pasado. La cercanía entre ambas cifras genera preocupación entre las autoridades, quienes insisten en la urgencia de reforzar las acciones preventivas en centros de salud y dependencias comunitarias.

Además de las estadísticas, se recordó a la población que existen líneas de apoyo emocional operando día y noche para atender a quienes atraviesan situaciones que puedan representar un riesgo para su integridad. Las instituciones locales reiteraron el llamado a solicitar ayuda ante cualquier señal de alarma y a estar atentos a cambios de conducta en familiares o personas cercanas.

(Con información de medios locales)