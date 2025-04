Piedras Negras: adulto mayor denuncia presunto maltrato y rechazo tras quedar discapacitado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Mauricio ¨N¨, un hombre de la tercera edad que ha enfrentado severas complicaciones de salud tras sufrir ocho embolias en los últimos dos años, denunció públicamente el presunto trato indigno y la negativa que recibió al solicitar una pensión para Personas con Discapacidad ante la Secretaría del Bienestar en Piedras Negras.

Mauricio, quien quedó imposibilitado para seguir trabajando debido a su condición física, relató que acudió con la esperanza de obtener un apoyo que le permitiera sobrellevar su nueva realidad. Sin embargo, su petición fue rechazada presuntamente de forma abrupta por personal de la dependencia federal, lo que le dejó no solo sin ayuda, sino también profundamente decepcionado.

“Yo iba solicitando para anotarme, y me dijo que ya no había lugar, y se lo están dando a unos que de veras no necesitan... entonces a los que necesitamos no nos dan, y a los que no necesitan, sí les dan luego. ¿Cómo está eso?”, mencionó el afectado.

Según relata, un Servidor de la Nación fue quien le dio la respuesta negativa sin permitirle siquiera iniciar el trámite formal, argumentando que los espacios disponibles ya estaban ocupados. Para Mauricio, esto refleja una falta de sensibilidad y organización en el proceso de selección de beneficiarios.

“Ahí es donde la esperanza que tenía, pues se me acabó, porque dije: ya no vuelvo ahí. Eso no sé para quién será, si será para los que votamos verdaderamente por el que está ahorita, o para quién” lamentó.

Aunque los hechos ocurrieron hace algunos meses, Mauricio decidió alzar la voz ahora, cansado de ver cómo personas en condiciones similares o incluso mejores sí reciben el beneficio, mientras él se enfrenta día a día a las secuelas de su enfermedad sin ningún tipo de respaldo institucional.

Hasta el momento, la Secretaría del Bienestar no ha emitido una postura pública respecto a esta denuncia.

