Fortalecer la planeación metropolitana, movilidad y salud mental: retos de Saltillo para sostener su competitividad

Ante la llegada de 2026, VANGUARDIA identificó 12 áreas de oportunidad que la ciudad debe atender para conservar su posición como la más competitiva del país, a partir de problemáticas documentadas por este medio y de los señalamientos del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Entre los principales retos se encuentran el tratamiento de agua, la digitalización de trámites y el transporte público, así como la falta de planeación urbana metropolitana, el aumento de accidentes viales y la necesidad de incrementar las áreas verdes.

En materia de planeación urbana metropolitana, desde 2003 se ha planteado la necesidad de un plan conjunto para Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe, sin que hasta ahora se concrete, pues cada municipio mantiene su propio Plan Director de Desarrollo Urbano. El de Saltillo data de 2020 y requiere actualización, mientras que Arteaga cuenta con el documento más rezagado del estado.

Al respecto, José Ruiz, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas en Coahuila, coincidió en que la planeación debe asumirse de manera sistémica e integral permitiendo homologar reglamentos, coordinar servicios como agua y recolección de basura, y crear un organismo de planeación y gestión metropolitana que mejore la eficiencia y modernización de los servicios públicos.

En materia de movilidad, entre 2010 y 2025, la ciudad perdió casi siete de cada diez unidades, al pasar de 908 camiones a 280. Aunque recientemente comenzaron a operar unidades gratuitas como parte del programa municipal ‘Aquí Vamos Gratis’, cuya renta de unidades concluye en 2026. A esto se suma el incremento de accidentes, particularmente entre motociclistas, así como la baja proporción de conductores con licencia específica.

OPORTUNIDADES PARA DIVERSIFICAR

También se identifican retos ante la llegada del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, especialmente en la accesibilidad a las estaciones y su integración con el transporte urbano existente.

Sobre ello, José Ruiz consideró que dicho proyecto representa una oportunidad para diversificar la movilidad, siempre que las estaciones funcionen como puntos de conexión entre distintos medios de transporte y se reduzca la dependencia del automóvil.