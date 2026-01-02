Fortalecer la planeación metropolitana, movilidad y salud mental: retos de Saltillo para sostener su competitividad
Especialistas coinciden que actualizar la planeación urbana de la región, ampliar el transporte público, mejorar la gestión ambiental, avanzar en la digitalización y atender la salud mental son clave para que la capital coahuilense siga siendo la ciudad más competitiva del país este 2026.
Ante la llegada de 2026, VANGUARDIA identificó 12 áreas de oportunidad que la ciudad debe atender para conservar su posición como la más competitiva del país, a partir de problemáticas documentadas por este medio y de los señalamientos del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Entre los principales retos se encuentran el tratamiento de agua, la digitalización de trámites y el transporte público, así como la falta de planeación urbana metropolitana, el aumento de accidentes viales y la necesidad de incrementar las áreas verdes.
En materia de planeación urbana metropolitana, desde 2003 se ha planteado la necesidad de un plan conjunto para Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe, sin que hasta ahora se concrete, pues cada municipio mantiene su propio Plan Director de Desarrollo Urbano. El de Saltillo data de 2020 y requiere actualización, mientras que Arteaga cuenta con el documento más rezagado del estado.
Al respecto, José Ruiz, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas en Coahuila, coincidió en que la planeación debe asumirse de manera sistémica e integral permitiendo homologar reglamentos, coordinar servicios como agua y recolección de basura, y crear un organismo de planeación y gestión metropolitana que mejore la eficiencia y modernización de los servicios públicos.
En materia de movilidad, entre 2010 y 2025, la ciudad perdió casi siete de cada diez unidades, al pasar de 908 camiones a 280. Aunque recientemente comenzaron a operar unidades gratuitas como parte del programa municipal ‘Aquí Vamos Gratis’, cuya renta de unidades concluye en 2026. A esto se suma el incremento de accidentes, particularmente entre motociclistas, así como la baja proporción de conductores con licencia específica.
OPORTUNIDADES PARA DIVERSIFICAR
También se identifican retos ante la llegada del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, especialmente en la accesibilidad a las estaciones y su integración con el transporte urbano existente.
Sobre ello, José Ruiz consideró que dicho proyecto representa una oportunidad para diversificar la movilidad, siempre que las estaciones funcionen como puntos de conexión entre distintos medios de transporte y se reduzca la dependencia del automóvil.
Además, consideró que una de las áreas de mejora es la incorporación de pases por periodos determinados en el transporte urbano, como diarios, semanales o mensuales, lo que permitiría fortalecer el sistema mediante el prepago y reducir los costos reales para los usuarios.
En cuanto a la cultura vial, consideró que las fotomultas es un pendiente relevante ante el alto número de accidentes con personas lesionadas o fallecidas, al señalar que el problema ya debe atenderse como un tema de salud pública y no sólo de tránsito, aprovechando además la tecnología disponible para el control de velocidades y tráfico más allá de operativos aislados.
En cuanto a la digitalización, el IMCO destacó que los gobiernos digitales reducen costos y tiempos en la prestación de servicios. En ese sentido, Saltillo ha avanzado con herramientas como el chatbot “Saltillo en Tus Manos” y el Visor Saltillo, aunque aún está pendiente el lanzamiento de una aplicación para monitorear el transporte público en tiempo real.
Para Ruiz, invertir en plataformas digitales integrales, con alcance metropolitano, permitiría mejorar la relación entre ciudadanía y gobierno y fortalecer la eficiencia administrativa.
En cuanto a la calidad del aire, VANGUARDIA documentó que casi la mitad de los días de 2025 registraron niveles de contaminación de malos a extremadamente malos. Aunque se han dado pasos como la instalación del Comité para la Calidad del Aire y la ampliación de la red de monitoreo, José Ruiz considera necesaria una comisión ambiental metropolitana propia para Saltillo que permita atender el problema desde el ámbito local, con participación ciudadana efectiva.
SALUD MENTAL ES PRIORIDAD
Entre los deseos para la capital, también se contemplan áreas de oportunidad en materia de salud mental y adicciones evidenciadas con casos de violencia, fallecimientos en anexos y delitos asociados al consumo de sustancias.
Al respecto, la doctora Karla Valdés, investigadora en salud mental, explicó que el bienestar psicológico influye en la productividad laboral, la seguridad vial, el rendimiento educativo y la convivencia social, además de advertir que los servicios de atención se encuentran saturados porque las personas suelen buscar ayuda cuando el malestar ya es grave.
“Las personas buscan ayuda cuando ya están en estos niveles severos, esto hace que el tratamiento tenga que ser a largo plazo, más complejo, multidisciplinario y es más complicado alcanzar un nivel de bienestar o de mejoría”, explicó.
Además, señaló que la atención a la salud mental no es responsabilidad exclusiva de las autoridades sanitarias, sino que debe involucrar a toda la comunidad. Explicó que el gobierno debe coordinarse con áreas como educación, seguridad, cultura y deportes, pero también es necesario que participen empresas, universidades, familias y comunidades para alcanzar un buen nivel de bienestar emocional en la ciudad. Además, destacó la importancia de eliminar estigmas y tabús sobre la salud mental y de educar a la población para identificar síntomas desde etapas tempranas.
Agregó que la formación en técnicas básicas de relajación, respiración y regulación emocional permite que las personas con síntomas leves o moderados puedan aplicar autocuidado y evitar que el malestar se agrave. Reconoció que se ha invertido en la creación de espacios multidisciplinarios y más efectivos, pero enfatizó que la ciudadanía debe aprovechar estos recursos y ponerlos en práctica para que tengan un impacto real en la salud mental de Saltillo.