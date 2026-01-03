POLITICÓN: Acuden arteaguenses a pagar predial... ¡y encuentran presidencia cerrada!

I. YA QUEDÓ

Por la vía del fast track y sin discusión, el IEC de Óscar Daniel Rodríguez ajustó ayer el calendario electoral del proceso para elegir a los integrantes de la próxima Legislatura del Congreso Local, en lo concerniente a la fecha límite para registrar convenios de coalición. Así, como lo adelantamos ayer, será el 30 de enero el último día para que los partidos políticos notifiquen a la autoridad si irán solos o en bola. Y según los enterados, los menos contentos con la decisión son... ¡quienes promovieron el juicio que obligó a dicha precisión! En efecto, fueron los morenos quienes le pidieron al Tribunalito de Karla Félix que obligara al IEC a ajustar su calendario...

II. NO SE PUDO

Peeeeero, lo que los morenistas querían, en realidad, era que el Tribunal dijera que la fecha buena es la que establece el Reglamento de Elecciones del INE y que les permitiría prolongar las negociaciones hasta el primer día de marzo. Nada más que el tiro les salió por la culata y ahora tendrán que apresurar los acontecimientos para ver si, de perdido, logran arreglar con el PT del “Tigre” Mejía, o si terminan yéndose solos a la guerra, como ya les ocurrió antes.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Coaliciones a contrarreloj en Coahuila; PAN y Morena se enredan en negociaciones

III. SÍ... PERO NO

Dicen los enterados que, si uno se atiene a lo difundido el pasado mes de noviembre, el partido que formalmente dirige Luisa María Alcalde -pero donde manda “El Heredero” de “ya saben quién”-, habría “reservado cinco de las 16 candidaturas a diputados locales para que fueran ocupadas por personeros del PT. Peeeeero, en los hechos eso no es cierto, sino que la franquicia propiedad de Alberto Anaya “siglará” -como se dice en el lenguaje eufemístico de nuestros días- a esas cinco candidaturas, aunque la mayoría -al menos tres- será para quienes Morena decida... y eso es lo que tiene atoradas las negociaciones.

IV. HAY CON QUÉ

¿A qué grado? Pues al grado de que puede ocurrir lo que al final pasó en las elecciones municipales de 2024: que el PT decida irse por la libre y con sus propios candidatos, al fin y al cabo, y para todo efecto práctico, hoy son la tercera fuerza electoral del Estado. Y a diferencia del PAN de Elisa Maldonado, nos dicen, en cueva del Tigre sí han trabajado en un “Plan B” que les permita salir solos al ruedo. Habrá que estar pendientes.

V. SIN NECESIDAD

En el municipio de las manzanas, el cumplimiento fiscal no es prioridad. Ayer, dos de enero, varios ciudadanos quisieron pagar puntualmente su predial, pero se toparon con un portazo: las oficinas del Ayuntamiento de Arteaga estaban cerradas y el personal, de vacaciones. Sí, aunque usted no lo crea, en plena temporada de recaudación, la administración de la alcaldesa Ana Karen Sánchez decidió que era más urgente descansar que cobrar. Al parecer las finanzas están tan sanas que pueden darse el lujo de espantar contribuyentes cumplidos. O quizá lo urgente para ellos no es recaudar, sino relajarse.

VI. CIERRE POR DESCANSO

A quienes fueron a pagar, les dijeron que regresaran hasta la siguiente semana. Así, como si los ingresos municipales no importaran. Que ni recesión, ni inflación, ni falta de recursos: en Arteaga todo es calma. La alcaldesa debería explicar por qué su gobierno cierra cuando otros abren. Mientras los ciudadanos madrugan para cumplir, el municipio duerme sin prisa. Y si el ejemplo viene desde la Presidencia Municipal, no sorprende que el mensaje sea: “Gracias por pagar... pero vuelva después de las vacaciones”.

VII. EMPIEZA EL JUEGO

En Monclova, Carlos Villarreal arrancó el año con un evento para reconocer a policías municipales y estatales. Dijo que seguirán mejorando sueldos, equipos y condiciones. Todo bien, pero no pasó inadvertido que fue el primer acto público del año... y con tintes de arranque electoral. Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno, aprovechó para presumir saldo blanco en la Región Centro durante las fiestas. Más allá del discurso oficial, el mensaje fue claro: si alguien quiere competir en 2026, va a tener que hablar de seguridad... y tener con qué hacerlo.

VIII. NARRATIVA EN CURSO

Sisbeles aseguró que los buenos resultados no son casualidad, sino producto del llamado “Modelo Coahuila”. También reconoció que hubo abusos de policías en Castaños y Sacramento, y que se actuó contra ellos. El tema fue bien manejado, pero no deja de notarse que ya se mueven piezas rumbo a las elecciones. Seguridad, orden y resultados serán bandera de quienes busquen un lugar en el Congreso. Y nos dicen que en la Región Centro... “el equipo” ya anda en modo campaña.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Lentes con cámara... Así documentan paisanos abusos policiales en su retorno a México

IX. ENTRE MORENOS TE VEAS

Aunque Morena fue de los partidos que más iniciativas presentó en 2025, también fue el que menos logró aprobar: solo una. Es lo que hay cuando se tiene una bancada minoritaria: no les da para más. La iniciativa aprobada fue de Alberto Hurtado, quien además encabezó la lista de productividad en su grupo con 13 propuestas presentadas. Detrás de él, Delia Hernández con cinco y Magaly Hernández con cuatro. ¿Y los otros? Pues ahí están, ocupando una curul. Eso sí, nos dicen que Antonio Attolini se llevó el trofeo... pero de oratoria. Porque mientras sus compañeros al menos intentan legislar, él se dedica al micrófono. ¿Será que confunde el Congreso con un podcast?