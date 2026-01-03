Ante sequía, duplica Simas Arteaga presupuesto para fortalecer inversión pública

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Arteaga duplicó en el ejercicio fiscal de 2024 su presupuesto original para destinar recursos a inversión pública, en medio de un panorama de sequía.

De acuerdo con el análisis de la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre la Cuenta Pública 2024, el presupuesto aprobado para el sistema de agua de Arteaga era de apenas 14.7 millones de pesos. No obstante, al finalizar el año, la cifra ejercida se disparó hasta los 36.5 millones de pesos.

La variación más significativa se localizó en el rubro de inversión pública, donde originalmente no se contaba con recursos etiquetados, pero se terminaron ejerciendo 11.5 millones de pesos. Este organismo se posicionó así como una de las instancias que más recursos destinó a infraestructura.

El reporte de la Auditoría también detalló incrementos en otros conceptos operativos como Servicios Generales, donde el gasto en mantenimiento se duplicó, pasando de una planeación de 5.7 millones a un ejercicio real de 11.4 millones.

En Servicios Personales, que se refiere a la nómina, a diferencia de casos como el de Ramos Arizpe, donde la nómina fue el foco del excedente, en Arteaga el gasto salarial se mantuvo estable, con un incremento de 7.1 a 7.2 millones de pesos.

Pese al dinamismo en la inversión, la gestión no estuvo exenta de señalamientos. La Auditoría Superior del Estado detectó presuntas irregularidades por 17.1 millones de pesos, aunque el organismo aún se encuentra dentro del plazo legal para solventar estas observaciones ante la autoridad auditora.

El municipio de Arteaga ha presentado problemas para el abastecimiento de agua en administraciones anteriores, como la encabezada por Ramiro Durán. Ante esta situación, se ha indicado que la población ha solicitado mayor obra para garantizar el abasto de agua en todas las zonas del municipio.