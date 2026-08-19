Piedras Negras: advierten debilidad económica por caída de registros patronales y baja generación de empleos

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Piedras Negras: advierten debilidad económica por caída de registros patronales y baja generación de empleos
    Héctor Javier Rodríguez López, economista y comerciante, advirtió sobre las señales de desaceleración de la economía mexicana. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Economista advierte señales de debilidad en la economía mexicana, con menor registro de empresas formales y una generación insuficiente de empleos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La economía mexicana enfrenta un escenario de crecimiento limitado y una menor generación de empleos, mientras la informalidad continúa en aumento y disminuye el número de registros patronales, advirtió Héctor Javier Rodríguez López, economista y comerciante, al analizar los principales indicadores económicos correspondientes al primer semestre del año.

Rodríguez López señaló que los resultados recientes confirman parte de los pronósticos planteados con anterioridad y muestran señales de debilidad en la actividad productiva nacional, particularmente en el comportamiento de las empresas que operan dentro de la formalidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-reduce-casos-de-gusano-barrenador-baja-promedio-diario-a-dos-contagios-GK22933252

Explicó que uno de los principales focos de atención es el incremento de la informalidad, fenómeno que coincide con una disminución consecutiva en el número de registros patronales. De acuerdo con los datos citados por el economista, este indicador acumula 25 meses de descensos consecutivos, con una caída anualizada cercana al 2.5 por ciento.

Tan solo durante julio, agregó, se registraron alrededor de 2 mil 100 patrones menos a nivel nacional, entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. El mayor impacto, señaló, se concentra en los negocios de menor tamaño, algunos de los cuales han dejado de operar dentro de la formalidad.

El economista consideró que, si bien se han generado nuevos puestos de trabajo, la reducción de empresas registradas formalmente representa una señal poco alentadora, ya que podría reflejar un entorno de menor confianza y debilidad en la economía nacional, con posibles efectos sobre el consumo y la productividad de las ciudades.

Para el segundo semestre del año, Rodríguez López estimó que las perspectivas económicas se mantienen moderadas, con un crecimiento que podría ubicarse entre 0.8 y 1 por ciento, acompañado de una generación limitada de nuevas plazas laborales.

Advirtió que México requiere alrededor de 1.2 millones de nuevos empleos cada año para atender a las personas que se incorporan al mercado laboral; sin embargo, actualmente no se estaría generando ni siquiera una tercera parte de esa cantidad.

Ante este escenario, consideró necesario dar seguimiento al comportamiento del empleo formal, la actividad empresarial y el crecimiento económico durante los próximos meses, debido a que estos indicadores permitirán determinar si la economía nacional logra recuperar dinamismo o mantiene la tendencia de desaceleración.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo mundo MAGA

El nuevo mundo MAGA
true

¿De qué me perdí...? (II)

true

POLITICÓN: ¿Morena Coahuila le da la espalda a Andy tras perder su visa?
Dirigentes, autoridades locales y representantes del sector productivo celebraron el 90 aniversario de Coparmex Coahuila Sureste.

Coahuila se cuece aparte en seguridad; debe aplicarse en infraestructura y conectividad: Coparmex Nacional
Coahuila busca incorporarse a la industria de semiconductores con proyectos de empaque y testeo, inversiones millonarias y capacitación de personal especializado.

‘Acelera’ industria de chips en Coahuila
La convocatoria contempla categorías para estudiantes, ExaTecs, personal activo, personas con discapacidad y público general.

Tecnológico de Saltillo celebrará 75 años con carrera recreativa 5K el 18 de octubre
En recorridos por tierra, los policías fronterizos buscan también señales de drones del crimen.

Aseguran elementos de la Patrulla Fronteriza de EU que protegen los derechos humanos de los migrantes
Guardias de seguridad observan la salida de vehículos de la Universidad Ateneo de Zamboanga tras un tiroteo el martes 18 de agosto de 2026, en Zamboanga, en el sur de Filipinas.

Un estudiante mata a un compañero y se quita la vida en un ataque escolar transmitido en vivo en Filipinas