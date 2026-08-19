Piedras Negras: advierten debilidad económica por caída de registros patronales y baja generación de empleos

Rodríguez López señaló que los resultados recientes confirman parte de los pronósticos planteados con anterioridad y muestran señales de debilidad en la actividad productiva nacional, particularmente en el comportamiento de las empresas que operan dentro de la formalidad.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La economía mexicana enfrenta un escenario de crecimiento limitado y una menor generación de empleos, mientras la informalidad continúa en aumento y disminuye el número de registros patronales, advirtió Héctor Javier Rodríguez López, economista y comerciante, al analizar los principales indicadores económicos correspondientes al primer semestre del año.

Explicó que uno de los principales focos de atención es el incremento de la informalidad, fenómeno que coincide con una disminución consecutiva en el número de registros patronales. De acuerdo con los datos citados por el economista, este indicador acumula 25 meses de descensos consecutivos, con una caída anualizada cercana al 2.5 por ciento.

Tan solo durante julio, agregó, se registraron alrededor de 2 mil 100 patrones menos a nivel nacional, entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. El mayor impacto, señaló, se concentra en los negocios de menor tamaño, algunos de los cuales han dejado de operar dentro de la formalidad.

El economista consideró que, si bien se han generado nuevos puestos de trabajo, la reducción de empresas registradas formalmente representa una señal poco alentadora, ya que podría reflejar un entorno de menor confianza y debilidad en la economía nacional, con posibles efectos sobre el consumo y la productividad de las ciudades.

Para el segundo semestre del año, Rodríguez López estimó que las perspectivas económicas se mantienen moderadas, con un crecimiento que podría ubicarse entre 0.8 y 1 por ciento, acompañado de una generación limitada de nuevas plazas laborales.

Advirtió que México requiere alrededor de 1.2 millones de nuevos empleos cada año para atender a las personas que se incorporan al mercado laboral; sin embargo, actualmente no se estaría generando ni siquiera una tercera parte de esa cantidad.

Ante este escenario, consideró necesario dar seguimiento al comportamiento del empleo formal, la actividad empresarial y el crecimiento económico durante los próximos meses, debido a que estos indicadores permitirán determinar si la economía nacional logra recuperar dinamismo o mantiene la tendencia de desaceleración.