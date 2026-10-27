Piedras Negras: alertan por rifa de un cachorro en redes sociales; señalan que es venta disfrazada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una publicación en Facebook para rifar a un cachorro de la raza Shitzu despertó las alertas entre los grupos de animalistas y rescatistas de la frontera de Coahuila, quienes advirtieron que, además del juicio social, este tipo de actos pueden constituir un delito. Fue el pasado lunes cuando la usuaria identificada como Zaira “N” publicó la convocatoria para la rifa del cachorro de seis meses, argumentando que por situaciones personales ya no podría hacerse cargo de él y buscaba una nueva familia. La publicación incluía una tabla con 100 números, aunque no se especificó el costo del boleto.

La publicación fue expuesta en grupos de redes sociales de mascotas extraviadas y rescatistas de la localidad, quienes de inmediato expresaron su inconformidad. “Esta gente es irresponsable a más no poder, ¿cómo vas a rifar un perro como si fuera un objeto? Si ya no puedes hacerte cargo de él, es completamente válido buscarle otro hogar, pero mediante una adopción responsable”, señaló una usuaria en los comentarios. Horas más tarde, la joven informó en la misma red social que todos los boletos ya habían sido vendidos, ofreció disculpas por la “finta” y terminó por borrar todas las publicaciones relacionadas con el sorteo. PROHIBIDO POR LA LEY, PERO SIN CASTIGOS Al respecto, Claudia Leza, de la organización Amor por los Animales, recordó que este tipo de actos están prohibidos por la fracción V del artículo 20, donde se precisa la restricción de rifas y concursos que manejen a las mascotas como objetos.

“Toda la sociedad ahora sabemos que está prohibida y mucho menos una rifa. Esto es prácticamente una venta disfrazada”, afirmó Leza. Aunque reconoció que la venta de mascotas en redes sociales ha ido disminuyendo conforme avanza la conciencia social, señaló que hasta la fecha no conocen casos que hayan terminado en algún tipo de castigo legal en la región. Finalmente, la activista exhortó a la sociedad a seguir trabajando en pro de la dignidad de los seres sintientes. Recordó que en México todavía existe un grave problema de perros y gatos en situación de calle, por lo que urgió a fomentar la adopción en centros de control animal en lugar de promover la compra. “Debemos enfocarnos y educarnos a adoptar y no comprar”, externó.